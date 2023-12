¿Quién fue Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán?

Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, falleció a la edad de 94 años. La noticia de su deceso fue compartida la tarde del pasado domingo 10 de diciembre. Hasta el momento solo se ha dicho que falleció por causas naturales, aunque no se han compartidos más detalles.

Se destacó que semanas atrás tuvo que ser ingresada a un hospital de Culiacán, en Sinaloa y tras diferentes complicaciones médicas perdió la vida. A las pocas horas de que se confirmara su muerte, se informó que sus restos fueron trasladados a la comunidad de La Tuna, Badiraguato, una zona serrana donde solía vivir.

Fue en este lugar en el que la noche de ayer se realizaron los servicios fúnebres, en los que estuvieron presentes sus familiares y allegados. Debido a la religión que profesaba, le realizaron una ceremonia cristiana para despedirla. La madre de 'El Chapo' no tuvo la oportunidad de ver otra vez a su hijo, quien tiempo atrás fue detenido por las autoridades estadounidenses.

¿Quién fue Consuelo Loera Pérez?

Nació en el año 1929 dentro de La Tuna, Badiraguato, una localidad ubicada a 80 kilómetros de la capital del estado de Sinaloa. Fue en este lugar donde pasó gran parte de su vida. Se casó con Emilio Guzmán Bustillos.

Se dijo que primero tuvo tres hijos, quienes supuestamente “murieron de la enfermedad de la pobreza”, así fue como se indicó en el libro ‘Los Señores del Narco’. El 4 de abril de 1957 nació Joaquín Guzmán.

Después dio a luz a los seis hermanos del Capo, a los que nombraron Amida, Bernarda, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emiliano. Respecto a su modo de vida, en la obra antes citada se mencionó que Emilio Guzmán era un hombre estricto, que ante la menor provocación solía golpear a sus hijos.

Los descendientes de Consuelo Loera desde que eran muy jóvenes se iban a trabajar con su padre para sembrar marihuana y amapola. Fue así como su familia empezó a dedicarse a los negocios ilícitos.

La madre del narcotraficante igual se convirtió en abuela, algunos de sus nietos, conocidos como ‘Los Chapitos’, son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, este último fue detenido el pasado 15 de septiembre y extraditado a Estados Unidos.

Doña Consuelo nació en La Tuna, Badiraguato. Foto: El Sol de Sinalioa

Consuelo Loera y su hijo El Chapo

Distintas investigaciones han demostrado que Doña Consuelo, como era conocida en su comunidad, trabajó por varios años para sacar adelante a sus hijos, entre ellos a Joaquín Guzmán, pues mencionó que él “Desde que era un niño pequeño tenía ambiciones”.

Así fue como lo explicó en 2014, durante una plática que tuvo con Guillermo Galdós, cuando estaba en producción el documental ‘La leyenda del Chapo’. En el 2016 se supo que un grupo armado ingresó a su casa para para llevarse un automóvil y dos cuatrimotos.

El Chapo fue detenido y extraditado a Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas, uso de armas largas y lavado de dinero. Las autoridades norteamericanas lo encerraron en la cárcel y solo le permitieron hablar con sus abogados y con las hijas que tuvo con Emma Coronel.

Ante esta situación, Doña Consuelo le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que el gobierno de México buscará la forma de pedirle a las autoridades extranjeras que le permitieran ver a su hijo.

“Que no lo ha visto en 5 años, y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite”, redactó en la misiva, pero con su fallecimiento, este deseo ya no pudo cumplirse.

A pesar de la fama de su familia, ella siempre mantuvo una postura abierta antes los medios de comunicación, por lo que varias veces dio entrevistas o aparecía en lugares públicos con alguna de sus hijas.

