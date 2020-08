Se retracta El Bronco, no habrá clases presenciales en NL

Monterrey.- El gobernador Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco, cambió de postura y afirma que no se iniciarán clases presenciales, y que quizá algunos no lo entendieron o se explicó mal en su declaración de que deberían asistir tres días a la semana al aula los alumnos.

No iniciamos clases presenciales, se hizo una polémica, algunos la malentendieron o a lo mejor no lo expliqué bien, pero el asunto es: no hay clases presenciales

"Todas las escuelas están en condiciones, pero si fuéramos a las clases presenciales, imagínense cuánto nos va a costar tener la sanidad en las escuelas. Los medidores de temperatura, aplicadores de gel antibacterial, todo lo que tiene que ver con la limpieza de las cosas que están en la escuela".

Jaime Rodríguez dijo a los alcaldes de Nuevo León que no se ha considerado reanudar clases presenciales mientras no existan condiciones de seguridad para los alumnos.

El Gobernador menciona que los planteles educativos están, en general, en buenas condiciones, pero para un eventual regreso a clases presenciales es necesario terminar un diagnóstico de la inversión necesaria para los protocolos sanitarios.

Rodríguez Calderón asegura que el gobierno federal no ha explicado cómo será el sistema de clases por televisión acordado con las televisoras públicas del País.

En Nuevo León se seguirá utilizando a TV Nuevo León para las clases de educación básica, a partir del lunes 24 de agosto.

El miércoles en una televisora nacional el gobernador declaró que se analiza una propuesta de asistir tres días a las aulas por parte de los alumnos y maestros.

Dijo que esa postura es de todos los gobernadores que integran la Alianza Federalista.

