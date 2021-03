Sedetur responsabiliza a jóvenes argentinos por haberse contagiado de Covid en Cancún

Aunque todos los hoteles y empresas turísticas en Quintana Roo cuentan con certificación y protocolos para prevenir contagios de Covid-19, no todos quienes visitan la entidad permanecen en estas instalaciones ni en todo momento respetan las medidas de distancia e higiene; así justificó la Secretaría de Turismo (Sedetur) estatal, el que 44 turistas argentinos dieran positivo a Covid-19 al regresar a su país.

Ayer, el gobierno argentino informó de un grupo de 44 personas que viajaron a Cancún a celebrar una graduación, pero que regresaron contagiados de Covid-19, por lo que reiteraba su recomendación de no realizar viajes al extranjero salvo que sea esencial.

También anunció el endurecimiento de las medidas preventivas en viajes internacionales, limitando el aforo de aviones al 30%. Argentina ya solicita una prueba de PCR dentro de las 72 horas previas al embarge, e impone una cuarentena de 10 días al arribar.

Hoy, la Secretaría de Turismo quintanarroense emitió un comunicado, en el que destaca los protocolos implementados para el cuidado de los visitantes y trabajadores.

“Estas empresas han invertido muchísimo dinero en mantener estas medidas de seguridad y estas acciones han permitido que podamos repuntar en materia turística”, se indica.

“Sin embargo, no todas las personas que nos visitan permanecen dentro de las instalaciones certificadas y no necesariamente en todo momento se respetan la distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, etc., dentro de otros espacios que visitan. Por lo que esperamos de los turistas que nos visitan una gran corresponsabilidad en mantener todos los hábitos que nos mantengan protegidos y les invitamos en todo momento a respetarlos”, se justifica.

En cuanto a las pruebas, la dependencia aclara que se puede obtener un resultado negativo si el contagio es reciente, pudiendo a parecer el resultado positivo varios días después, situación conocida como “falso positivo”.

“Estamos preparados en Quintana Roo para continuar avanzando. Solamente con la colaboración de todos se evitarán los contagios y podremos mantenernos sobre el rumbo que nos hemos fijado en beneficio de todos los habitantes y quintanarroenses, en el agrado y el gusto de todos los visitantes que retornan a nuestra joya turística, el Caribe Mexicano”, se concluye.