¿Toque de queda en Nuevo León por Covid-19? Esto es lo que se sabe

Ante el incremento de casos de Covid-19 en Nuevo León, autoridades decidieron establecer medidas más estrictas, y aunque en un principio se hablaba de un "toque de queda", el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aclaró que sólo se trata de una restricción a la movilidad.

A través de videoconferencia, "El Bronco" señaló que estas semanas han sido difíciles para el sistema de salud tras la apertura de actividades económicas, ya que se registró un incremento en contagios de coronavirus y saturación en hospitales, por lo que restringirán la movilidad.

Explicó que la ocupación hospitalaria ha ido en aumento, pues en la semana 23 se encontraba al 21%, en la semana 24 en 24%, en la semana 25 en 38% y en la semana 26 (que corresponde del 21 al 27 de junio) en 55%.

"En este momento les digo no hay toque de queda, no existe ni existirá esa posibilidad, sí habrá medidas restrictivas para que podamos estabilizar nuestro sistema hospitalario, para que podamos empezar a generar condiciones mejores para ustedes, que no arriesguemos de más, vamos a continuar con actividades de esenciales y no esenciales, sin embargo, se tiene que reducir la movilidad".

La medida fue una recomendación del sistema de salud, quien recomendó disminuir la movilidad para reducir los contagios y saturación de hospitales sin afectar la economía.

"El Bronco" aseguró que continuarán operando las empresas y centros de trabajo que cumplan con los protocolos establecidos en el plan de reactivación. "Operarán el 100% de las empresas esenciales y el 50% de las no esenciales que están funcionado".

Además indicó que las cervecerías seguirán produciendo, los OXXO siguen abiertos, las farmacias, "pero a quien no cumpla con las medias establecidas podrá ser cerrado".

¿Cuáles son las restricciones?

- Comercios, servicios y mercados ambulantes con actividades no esenciales suspenden actividades entre las 22:00 y 5:00 horas de lunes a viernes, y los sábados y domingos no operarán.

- Los restaurantes sólo podrán dar servicio a domicilio sábados y domingos, y estarán abiertos de 22:00 a 5:00 horas.

- Los parques cerrarán sábado y domingos, de lunes a viernes operarán de 22:00 a 5:000 horas.

- Se restringe la movilidad de personas de lunes a viernes de 22:00 a 5:00 horas y sólo será justificada la presencia en vía publica por motivos de fuerza mayor durante ese horario.

-Uso obligatorio de cubrebocas; se analizará imposición de multas.

-Las medidas serán publicadas el 3 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) .

México supera a España con más de 28 mil muertos por Covid-19

México supera España

México acumuló el miércoles 28 mil 510 muertos por coronavirus, con lo que el país superó a España y se colocó como la sexta nación con más fallecidos en el mundo a causa de la pandemia.

Además, México quedó a punto de sobrepasar a Francia y convertirse en el quinto país con más decesos vinculados al Covid-19. España y Francia, sin embargo, están muy por encima de México en cuanto a muertos por millón de habitantes, según el portal alemán Statista.

América, el nuevo epicentro mundial de la pandemia, acumula poco más de la mitad de infectados relacionados con el virus en todo el planeta, donde se han reportado 10.5 millones de casos y 511 mil 818 decesos, según un recuento de Reuters.

En medio de críticas de expertos y de la Organización Mundial de Salud (OMS), que ha dicho que la epidemia continúa avanzando hacia su acmé en el país, México relajó en junio una cuarentena de dos meses, permitiendo la reapertura de algunos sectores económicos.

A principios de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que "es muy probable" que en México se esté subestimando la cantidad real de muertos como consecuencia del coronavirus.

