Turismo médico en Matamoros cae 60% tras asesinato de estadounidenses

MATAMOROS. El temor de viajar a Tamaulipas por el secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en Matamoros, generó la cancelación de 60 por ciento de las consultas médicas de pacientes provenientes del país vecino.

Aún cuando la frontera de Tamaulipas es constantemente escenario de balaceras, narcobloqueos y se mantiene una alerta de viaje nivel 4 por el Gobierno de Estados Unidos, los residentes del lado norte del Río Bravo seguían cruzando en busca de tratamientos médicos y odontológicos baratos.

Aproximadamente 60 por ciento de las citas para tratamientos en consultorios dentales se cancelaron, de acuerdo con el Colegio de Odontólogos en Matamoros que preside Pablo Alejandro Barroso.

FECANACO calcula que se han afectado directamente a más de nueve mil establecimientos distribuidos en la franja fronteriza

“Los pacientes que conforman nuestra consulta, la mayoría son americanos. En los consultorios odontológicos un 80 por ciento de los pacientes son estadounidenses y el que Estados Unidos nos pusiera en alerta roja repercute entre un 50 y hasta un 60 por ciento, porque la consulta ha bajado demasiado, los pacientes están cancelando sus citas”, señaló Barroso.

Del Valle de Texas, Houston, Nueva York e incluso de Canadá, es de donde acuden los pacientes a la frontera tamaulipeca para atenderse con médicos generales, dentales, cirugía gástrica, bariátrica, cardiaca, plástica, traumatología, oftalmología e incluso oncología, entre otros.

Una limpieza dental en Estados Unidos cuesta más de 200 dólares, unos tres mil 670 pesos, en México pagan un promedio de 60 dólares, equivalentes a mil 101 pesos

Son atraídos principalmente por los costos, ya que mientras en Estados Unidos una consulta médica general cuesta entre 100 y 200 dólares —mil 835 a tres mil 670 pesos— en México la pagan en 25 a 40 dólares —458 a 734 pesos—, por ejemplo, una limpieza dental en Estados Unidos cuesta más de 200 dólares, unos tres mil 670 pesos, pero en México pagan un promedio de 60 dólares, equivalentes a mil 101 pesos.





El presidente del Colegio de Odontólogos dijo que reiteradamente solicitan a los gobiernos municipal, estatal y federal garantizar al paciente extranjero la seguridad durante su estancia, que incluye más patrullaje y seguridad en el primer sector de Matamoros.

“Se está afectando a toda la economía de Matamoros, no sólo son las clínicas, sino los restaurantes, salones de belleza, viene a repercutir en una cadena económica de la ciudad, queremos acciones para garantizar la seguridad y que promueva el turismo médico seguro”, dijo Pablo Alejandro Barroso.

Pidió a las autoridades que se resuelva este problema lo más pronto posible, ya sea enviando más elementos a la frontera y haciendo rondines, verificar entradas y carreteras para recuperar la seguridad de la región.

De acuerdo con la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas el impacto en el sector es evidente, afectando directamente a más de nueve mil establecimientos distribuidos en la franja fronteriza, ya que pese a lo importante del sector, no existe un censo exacto del mismo.

“Desde ese día (del secuestro) se ha puesto a la ciudad de Matamoros y en general vemos a Reynosa y Nuevo Laredo afectado por el clima de zozobra”, comentó Abraham Rodríguez, director de la Fecanaco.

“La gente no está cruzando y eso nos está afectando mucho en la economía, ya que de estas clínicas dependen otros servicios como restaurantes, hoteles, transportación, entre muchas otras”, dijo.

El Consejo Empresarial de Turismo Médico aseguró que este hecho y la crisis que enfrentan es un marcado retroceso en el rubro de seguridad.

“Independientemente que sean o no turistas médicos, es algo que no debería suceder en nuestro estado ni en el país, no hay algo que justifique una situación como esta”, advirtió Esthela Moreno Gutiérrez, presidenta del organismo y consejera de asuntos fronterizos de la Red Nacional de Clúster de Turismo Médico y Salud.

Reconoció que esta crisis, que incluso ha generado reacciones de los gobiernos de México y Estados Unidos, “es un tema que golpea, más allá de lo económico, es retroceder en situaciones que no se quieren volver a vivir en Tamaulipas”.

El turismo de salud o médico en Tamaulipas es una de las ramas que venía presentando un crecimiento constante que se frenó abruptamente por esta situación.





Sólo en 2022 se atendieron a 720 mil visitantes en la frontera del estado, según la Secretaría de Turismo de la Entidad, quienes viajaron a México a atenderse a un menor costo, ya que los ahorros pueden ir hasta el 80 por ciento en comparación con la oferta en Estados Unidos.

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ha estimado que a México acuden 1.2 millones de turistas de salud, siendo superado solo por Tailandia que recibe 1.8 millones anuales.