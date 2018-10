“Vuela libre, vuela en paz”, así se despide madre de estudiante asesinado en Puebla

“Vuela libre, vuela alto, vuela en paz... Estás en casita de nuevo”, así es como Lorena N. le dice adiós a su hijo Jose Andrés N., el joven originario de Tuxtepec, Oaxaca, que estudiaba la Ingeniería en Mecánica Automotriz en la UDES de Puebla, hasta que sus propios compañeros le arrebataron la vida.



En las líneas que ya circulan en las redes y que afirman fueron escritas por su madre se acompañan de una fotografía de madre e hijo abrazados, con una sonrisa en el rostro.

En el texto se puede leer(texto íntegro):

“Jose Andrés: fuiste un niño excepcional, un poco desobediente, porque te dije siempre que no podías irte antes que yo y te fuiste. Un poco distraído porque perdías la cartera, las llaves, y ahora la vida, pero NUNCA la batalla, esa la GANASTE. En la escuela te costaban mucho algunas materias y te decía que le echaras ganas para no reprobar y finalmente terminaste aprobando la materia de tu vida con honores. No podemos más que estar orgullosos de ti, de lo que sembraste y lo que cosechaste en estos casi 21 años de tu vida. El mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo. Doy gracias a Dios por haberme concedido el privilegio de ser tu mamá y dejarme cuidarte, regañarte y sobre todo amarte infinitamente.



Con tu partida nos dimos cuenta de cuánto cariño fuiste capaz de generar. Infinidad de mensajes de apoyo y de solidaridad primero para encontrarte y después para consolarnos y acompañarnos en lo más difícil. En Puebla los amigos y familia no se hicieron esperar. Llegando a Tuxtepec los cuatrilokos te esperaban para escoltarte y llevarte a tu casa.



Llenaste la casa de flores y de tanta gente que no cabíamos en número y manifestaciones de aliento. Tus amigos-hermanos, si, tu MAGNOS TEAM te llevaron y acompañaron hasta el final. Una marcha organizada también por amigos movió a todo Tuxtepec y nos conmovió a todos. Dejaste una huella imborrable mi niño, hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste tu misión. No fue en vano.



No me queda más que agradecer a TODOS: familia, amigos, conocidos, desconocidos, presentes y ausentes, todos con un cariño que no me alcanzará la vida para devolverles tanto.



Ahora a trabajar en nosotros, tus papás y tus hermanos. Tenemos mucho que hacer, mucho que reconstruir, mucho que reparar, pero así como los que quisieron callarte no pudieron contigo, yo te prometo que tampoco podrán con nosotros, estaremos de pie y con fuerzas para seguir siendo la familia que tanto querías y que siempre fue lo más importante para ti. TE AMO CHAMACO! Vuela libre, vuela alto, vuela en paz... Estás en casita de nuevo.”



José Andrés fue reportado como desaparecido desde el 1ro de Octubre, momento en el cual, familiares y amigos se volcaron en las redes sociales para buscarlo, esa misma semana, el viernes 5 las versiones de la aparición de su cadáver inundaron las redes, hasta que las autoridades lo confirmaron.

Los presuntamente responsables, ya son juzgados y se trata de sus mismos compañeros, que ahogados por algunas deudas, pretendían solicitar una cantidad de dinero, misma que al verse en la posibilidad de que la víctima los denunciara, decidieron terminar con su vida.