2024: audiencias fragmentadas (1)

La muerte de los medios de información no se aproxima. En 2024 las diferentes plataformas intentarán hacer más trajes a la medida de los receptores. Se continuarán multiplicando los podcast, la mayoría malísimos; pero eso sí con honradas excepciones. Para sorpresa de las nuevas generaciones; algunas herramientas de la old school están más vivas que nunca, por la sencilla razón de que eso es hacer periodismo con rigor; con el uso de boletines informativos y el reporteo; que no se pueden sustituir con nada. Algunas plataformas como Journalism.co.uk y Nieman Journalism preguntan a sus expertos, como cada año, ¿Cuáles serán las tendencias de los medios?

A continuación, algunas predicciones que concluyen que las audiencias están cada vez más fragmentadas y dispersas; y ante esto explican las estrategias de ¿Cómo intentarán los editores de noticias y dueños captar a estas cada vez más exigentes audiencias?

Escribir para las personas, no para las plataformas. Para Sofía Delgado, directora de crecimiento de audiencia, Metro.co.uk “en 2024 dejaremos de escribir para plataformas y algoritmos y volveremos a centrarnos en las personas… además con la ayuda de la IA, los algoritmos mejorados aportarán hiperpersonalización en todas las plataformas, y la única forma de lograrlo es duplicar la calidad”. Se fortalecerán plataformas como Substack, donde escritores pueden usar IA para generar imágenes que acompañen a sus palabras. La próxima semana explicaré más tendencias y peligros.

Fin de la inmediatez. Aunque lo dudo, se afirma que se corroborará la información, en lugar de llevarse la primicia. “Competir por la velocidad dejará de ser una prioridad para la mayoría, en favor de análisis e historias que deconstruyan los temas clave, satisfaciendo así necesidades de los usuarios como "edúcame" y "dame perspectiva". Visualizó más errores por la maldita inmediatez.

Los podcasts no desaparecerán pronto. De acuerdo con Dan McLaughlin, editor, Laudable, Reach plc “forjarán alianzas con equipos de video y redes sociales para estar en el centro de la narración… el patrocinio sigue siendo la gallina de los huevos de oro, conseguir escuchas es un arte misterioso y oscuro parecido a la brujería”. En otras palabras, el buen contenido necesita dinero para contratar talento.

Pagar por la información. Construir relaciones más sólidas con los lectores a través de aplicaciones, será un elemento central en las estrategias de audiencia de la mayoría de los editores. “Para muchos, eso ha impulsado los registros, las membresías, los modelos de contenido premium o las suscripciones, con un trío de editores heredados en el Reino Unido, Telegraph, The Guardian y Financial Times, todos superando la marca del millón de suscriptores de pago, y muchos otros impulsando el crecimiento en 2024”. En México en 2020 de acuerdo con Luminate group, solo el 8% de los lectores de noticias digitales era suscriptor. Ese será uno de los retos.

Primeras conclusiones. La confianza en los medios de información es muy baja y se deteriora cada vez más. El periodismo de soluciones proporciona un camino para reconstruirla. La monetización, es una manera de medirla. La próxima semana explicaré ¿Por qué, para las audiencias es tan importante la confianza?, y por qué visualizan un esfuerzo conjunto para lograr un cambio positivo.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco