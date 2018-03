A la sombra

Quienes estuvieron ahí comentan que los representantes de los candidatos presidenciales que se apersonaron en el foro de la OCDE de esta semana se llevaron a sus respectivas casas de campaña un tema en particular que fue tratado a fondo con cada uno de ellos: la baja recaudación del Estado mexicano, que solo es de 3.3% del PIB (cuando el promedio de la OCDE es de 8.4%).

Todos los candidatos proponen hacer maravillas, pero si no trabajan en una reforma fiscal no van a hacer nada. Ahí se les propuso reducir las exenciones de IVA. Tan solo una reforma federal con generalización del IVA daría recursos adicionales a las entidades federativas por el orden de 50 mil millones de pesos. Veamos quién de los candidatos toma nota.

Pedro Ferriz recibió su primer revés en la intención para quitar de la boleta presidencial a los independientes, ya que el INE se declaró incompetente para anular el proceso de recolección de firmas. Ferriz aseguró que, no obstante que se presentaron pruebas fehacientes de la utilización de credenciales falsas y el uso ilegal de datos personales, los consejeros del INE prefirieron lavarse las manos al alegar que no pueden revisar sus propios actos. El también comunicador dice que irá al Trife (que por cierto no quiere mucho a Lorenzo Córdova) para buscar la descalificación de Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter.

Quien anda muy enojado es el presidente del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, debido a que militantes de ese partido renunciaron el lunes para pasarse al PRD. Hoy, militantes de ese partido anunciarán junto con la candidata de la Coalición Por México al Frente, Alejandra Barrales, su adhesión a ese partido. Los militantes del PES que no quisieron ir de la mano con Morena se irán al PRD.

Los prestadores de servicios turísticos del país están cerrando sus ventas de Semana Santa… menos los de Playa del Carmen, destino que recibe anualmente alrededor de mil 700 millones de dólares provenientes de visitantes, en su mayoría extranjeros, pero que tras la ola de inseguridad y las explosiones (provocadas o accidentales) en las embarcaciones que hacen la ruta Playa del Carmen-Cozumel le estén pensando dos veces para venir… Hay hoteleros y restauranteros que ya están dando por perdida esta temporada.