A la sombra | Alejandro Gertz Manero

Foto: Abraham Solís

“Este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente, y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva”, dijo ayer sobre Odebrecht el fiscal general de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO.

***

El presidente de México se arriesga a debilitarse, es más o menos el título de la editorial del Financial Times del fin de semana. Los del influyente periódico británico destacan que en una búsqueda redentora para acabar con el "neoliberalismo" y las "mafias de poder" corruptas de México, ha usado "consultas populares" para justificar medidas controvertidas, como cancelar un aeropuerto a medio construir de 18 mil millones de dólares. Con absoluta confianza en sí mismo, terminó con la apertura de Pemex al capital privado, prefiriendo que el gobierno invierta miles de millones a la petrolera estatal en problemas.

***

Muchos mexicanos estamos enterados de ello, pero en este caso, los del FT le hacen un resumen crítico de la realidad mexicana a los tomadores de decisiones más poderosos del mundo, esos hombres y mujeres que básicamente controlan los flujos del capital global y están bien informados sin tropezar en las redes sociales por necesidad de reconocimiento o fantasías de poder. El Financial Times dice que Andrés Manuel López Obrador también ha atacado a la prensa y la sociedad civil, ha descartado estadísticas inconvenientes, ha contradicho a su gabinete y ha nombrado lacayos mal calificados para ocupar cargos de alto rango. “Lo más inquietante de todo es que su partido ha sugerido aumentar el número de jueces de la Suprema Corte para que sus designados tengan mayoría”.

***

The editorial board del FT dice que la astucia de AMLO no ha afectado sus índices de aprobación. Destacan que su enfoque austero, de hombre del pueblo, ha sido un cambio refrescante. “Él ha introducido planes dignos, tales como pensiones más altas y un vasto programa de aprendizaje para jóvenes desempleados. A pesar de los costos, Wall Street ha estado satisfecho con su promesa de mantener el presupuesto equilibrado y las deudas bajas, como sucedió cuando fue alcalde de la Ciudad de México desde 2000 hasta 2005. Sin embargo, estas son evaluaciones a corto plazo. A medio plazo, la búsqueda autocrática de regeneración del Sr. Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de deterioro institucional y económico”, advierte el grupo de sabios del Financial Times. Los hombres más poderosos de este mundo ya recibieron el mensaje. ¿Lo habrá recibido él?