A la sombra | Ana Elizabeth García Vilchis

Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre Ana Elizabeth García Vilchis, la titular de la sección de la mañanera de los miércoles conocida como Quién es quién en las mentiras. Es decir, es algo cierto, pero verdadero: no sabe leer y no lo puede ocultar.

A la sombra...

Esta semana se hizo público el ranking mensual de aprobación de gobernadores de Consulta Mitofsky, en donde los mandatarios panistas de Yucatán, Mauricio Vila, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín, así como el priísta Miguel Riquelme lograron la mejor calificación. Seguidos estos de Marina del Pilar de Baja California y Mauricio Kuri de Querétaro.

***

Los que de plano reprobaron con menos de 40 por ciento de aprobación ciudadana fueron los morenistas Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, David Monreal de Zacatecas, y Cuauhtémoc Blanco de Morelos, así como el ecologista Ricardo Gallardo de San Luis Potosí y el blanquiazul Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

***

Apelando a su derecho de réplica, Mayra Adabella Sánchez Hernández, representante legal de BCE Expressway, aclara a la sombra que todavía son la sociedad titular del Contrato de Servicios de Apoyo Técnico y Operativo para la Adecuación, Operación y Explotación de la Vía General de Comunicación Ferroviaria denominada Vía Corta Tijuana-Tecate y para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros.

***

En su misiva, que resumimos por cuestiones de espacio, señala que el procedimiento de publicación de la convocatoria para la licitación pública nacional LPN-CITF-001-2020 con la finalidad de llevar a cabo la elaboración de proyecto ejecutivo, adecuación de la vía férrea y operación del tren interurbano Tijuana-Tecate, en el Estado de Baja California, así como todos los actos derivados de la misma, cuentan con la debida fundamentación y motivación que avala todos los actos de los que fueron partícipes las empresas Citcocomex Group, FMI Proyects y Cocomex USA.

***

Asegura que ninguna de las empresas Citcocomex Group, FMI Proyects o Cocomex USA ha sido sancionada o inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública y que ninguna de las personas señaladas en este espacio participa como accionista, socio o representante legal de BCE, Citcocomex Group, FMI Proyect o Cocomex USA, LLC.

***

Se deslindan de estas personas que dijimos no perdiera de vista: Andrés Ricardo Álvarez Fonseca, y su esposa, Brenda Nelly Bermúdez Contreras. Henry Alfonso Prada, Carlos Alberto Cárdenas, Elisabeth Jara, Pedro Klett, Carlos Pérez, Jorge Álvarez Bringas, Jorge Álvarez Hoth y Arturo Jacques.

***

El Director General del IMSS, Zoé Robledo, asistió en representación del presidente López Obrador, al Tercer Informe de Gobierno de Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas, donde recibió un reconocimiento por su trabajo como responsable de la vacunación en su estado natal. Gracias a que el gobierno chiapaneco y el IMSS han hecho de la salud de los chiapanecos su causa común es que siguen llegando las vacunas y se han dado muy buenos resultados, mencionó el mandatario chiapaneco.