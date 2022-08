Visiblemente molesto ante los cuestionamientos sobre los amparos y suspensiones al Ten Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este inicio de semana que el desarrollo de la obra es un asunto de “seguridad nacional”, al que se le dará seguimiento ahora tanto desde la Presidencia como desde la Secretaría de Gobernación, como adelantó Fonatur. Según nos comentan, los atrasos en la construcción tenían ya muy enchilado al mandatario, por lo que tuvo que encargar la intervención de Adán Augusto López, así como de su círculo más cercano en Palacio Nacional, para que su megaproyecto de infraestructura pueda ser inaugurado el próximo año. Y de ahí también el golpe que lanzó ayer, el decreto de expropiación de tierras.

***

“Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”, dice el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. “La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación. La interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación señalada en el párrafo anterior”. Es decir: ya no son sus tierras, no hay forma de parar esta decisión y tengan para que aprendan.

***

Ricardo Monreal ha sorprendido con sus últimas declaraciones públicas, sube el tono de sus críticas hacia Morena y los matraqueros del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso dice que no sabe si en un año seguirá siendo militante de Morena. Como diría el clásico de Palacio Nacional, sus palabras ya calientan.

***

Recuerda discretamente que a pesar de que el Presidente lo ignora y los seguidores de Claudia Sheinbaum lo atacan todos los días, mantiene el 14 por ciento del apoyo al interior de Morena. E insiste en que no va a actuar en contra del presidente López Obrador, pero que su límite es la dignidad. Advierte que Morena no es propiedad de un grupo o una secta. Aunque sí parece, una secta amloísta.

***

Que tras 15 años de justificaciones vagas, Petróleos Mexicanos recuperó la operación del barco Yùum K'ak Naab, lo cual les va a permitir ahorrar 41 millones 600 mil dólares al año, y avanzar en el mejoramiento de sus finanzas.

***

Este barco es una Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga que es propiedad de Pemex, pero que durante todo este tiempo estuvo operada por una empresa privada que cobraba la módica cantidad de tres millones 200 mil dólares mensuales.

***

Afortunadamente el contrato venció el pasado 31 de julio y desde entonces el personal de la petrolera ya se hace cargo de este. Asimismo, de acuerdo con Octavio Romero, director de la petrolera, el pago que se efectuaba no tenía ninguna razón, pues la petrolera cuenta con el personal para hacerse cargo del funcionamiento del barco.

***

Hablando de Pemex, nos dicen que hay un personaje que poco a poco se va infiltrando en las decisiones del sindicato que dirige Ricardo Aldana. Se trata de Gerardo Sánchez Zumaya, representante de Petroges y Sesuma, quien busca ganar adeptos en el sureste del país y, con ello, no solo disputar lugares entre el grupo que toma decisiones en el sindicato petrolero, sino ganar suficiente terreno que le permita disputar la gubernatura de Tabasco representando a Morena en la boleta.