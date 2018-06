A la sombra | Carlos Aceves del Olmo

Si no quiere enojarse, no siga leyendo. Resulta que a menos de 20 días de las elecciones, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, asegura que la violencia que se desató en el proceso electoral ya estaba en México, que no tiene nada que ver con el contexto de lucha de poder que está en marcha. Eso sí, lamenta que van 20 precandidatos y candidatos asesinados, lo que sí, acepta, ha empañado el desarrollo de estos comicios. Pero, no se hagan bolas, Lorenzo dice que no se han encendido los focos rojos al interior del INE. “El contexto de violencia no es nuevo”, dice Lorenzo. Y pues ni aleguen.

Al que mataron, pues lo mataron...

Río revuelto se vive en la industria pesquera del país, pues recientemente el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Tampico, en la ceremonia del Día de la Marina, que México se consolida como una potencia pesquera, sin embargo, el sector se está viendo “ahogado” por el cierre de áreas de pesca por motivos conservacionistas.

Ante la crisis de los pescadores, el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas (Canainpesca), Humberto Becerra, expresó mediante un desplegado dirigido al Presidente su preocupación por las políticas ambientales de los últimos años, las cuales están dañando al sector y poniendo en riesgo más de 20 millones de empleos sin justificación alguna, por lo que propuso no más áreas naturales protegidas en las zonas costeras o marinas, además de revisar las existentes, pues hasta ahora no se le ha consultado al gremio.

El próximo miércoles 13 de junio, a las 8:30 de la mañana, fuimos convocados por BBVA Bancomer, que dirige Eduardo Osuna, a una reunión en la que nos hablarían sus expertos sobre la “Situación de México”. Estábamos listos para escuchar sus pronósticos sobre la economía, sobre lo que nos depara el futuro cercano luego de un ambiente de incertidumbre y elecciones, pleitos internacionales y reacomodo de la geopolítica. Pero ayer, dicen que por causas de fuerza mayor, dijeron que mejor otro día nos cuentan. Y la reunión oficialmente se canceló.

Está recogiendo hasta perros muertos”, dijo refiriéndose a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, nada más y nada menos que CARLOS ACEVES DEL OLMO, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el otrora poderoso músculo que encabezaba FIDEL VELÁZQUEZ. Agregó: “Es un despropósito lo de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, porque es un gánster, le robó su dinero a la gente, 55 millones de dólares y cambió de nacionalidad, pero LÓPEZ OBRADOR mete cuetes que se puedan tronar fuerte, porque no tiene nada qué perder ni qué ganar”.

¡Ouch!