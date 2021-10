A la sombra | Carlos Romero Aranda

Cada vez son más las sospechas sobre el desempeño del Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, pues no sólo redujo a 16 millones de pesos el monto por el que denunció el presunto Lavado de Dinero de Víctor Manuel Álvarez Puga, sino que también al denominado Rey del Outsourcing, Raul Beyruti, lo persigue por una querella de sólo 4 millones de pesos, cuando en público asegura que le detectó miles de millones de dinero ilícito. Con tales números, sus casos parecieran ser solo un acto de intimidación.





***





Que en el mundo de las ONG que estudian el tema de la seguridad pública se prepara un documento conjunto, donde se unen bases de datos que antes no se habían cruzado, para poner en la mesa del gobierno federal, y de manera propositiva, vía la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Icela Rodríguez, que la estrategia de “abrazos, no balazos” puede funcionar en el mediano plazo, pero no en el corto.





***





Se multiplican los ataques criminales a la ciudadanía: el tiroteo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el paquete bomba de Celaya, el tiroteo en el bar de Michoacán, el incendio del Baby O más lo que se vaya acumulando. Los think tank de la seguridad mexicanos están en pláticas y negociaciones, pero pronto se sabrá de este intento por atender el tema que más preocupa a los mexicanos, pero sin pelearse con la 4T.





***





Nos aseguran que el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados insistirá en que regrese el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, una bolsa que rondaba los tres mil 500 millones de pesos anuales y que fue eliminada con la llegada de la 4T.





***





Por ello, el panista Jorge Triana insiste en que se requiere una Ley de Capitalidad que permita recuperar ese fondo, pues, al ser sede de los Poderes de la Unión y recibir una gran cantidad de población flotante, la CDMX debe contar con recursos que le permitan solventar temas de seguridad, obra pública, desastres naturales y las consecuencias de la pandemia de Covid-19.





***





Dicen los enterados que si los empresarios no se unen, los golpes seguirán llegando secos. “Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo”, lanzó el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar Lomelín, en un comunicado. Así respondió a Manuel Bartlett, director la CFE, quien asegura que los dueños de las empresas no pagan electricidad.





***





“Rechazamos categóricamente cualquier tipo de descalificación y señalamiento sin fundamento en contra de las empresas e inversionistas. Estas imputaciones irresponsables en contra de un sector no abonan al crecimiento de nuestro país”, respondió la Coparmex, encabezada por José Medina Mora Icaza.