A la sombra | Carlos Romero Deschamps

Aunque casi casi será un evento privado, por aquello del Covid-19, propios y extraños están a la expectativa de ver quién será el líder sindical que asistirá al evento conmemorativo de la Expropiación Petrolera en la Torre de Pemex. Lo anterior, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien el sector esperaba que para este día hubiera una definición sobre el nuevo representante de los trabajadores, en la cúpula de la 4T no se animaron a ungir a alguno de los 18 perfiles que analizaron exhaustivamente para sustituir a CARLOS ROMERO DESCHAMPS

Dicen los que saben que alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador hay quienes ya le pusieron sobre la mesa opciones para enfrentar la crisis económica que se avecina derivada del coronavirus.

***

Nos cuentan los enterados que, especialistas de la Secretaría de Hacienda que lleva Arturo Herrera, de la Secretaría de Economía de Graciela Márquez, y hasta del Banxico liderado por Alejandro Díaz de León, habrían ya deslizado planes que incluyen la suspensión temporal del pago de impuestos o de servicios como luz y agua.

***

Sin embargo, no tan rápido. Nos aseguran que las sugerencias no han caído del todo bien al jefe del Ejecutivo, pues tomar esas medidas obligaría al gobierno mexicano a replantearse la construcción de obras poco viables, como Dos Bocas y Santa Lucía, y a ajustar el gasto destinado a algunos programas sociales cuyos resultados no han sido del todo óptimos. Que en realidad no quiere ver la realidad.

***

Basados en la experiencia de España, nos cuentan que entre los industriales más preocupados por el impacto económico del Coronavirus se encuentran los relacionados con la industria automotriz, ni más y ni menos que la que cuenta con la cadena de producción más integrada en una buena parte del territorio mexicano.

***

Se sabe que, como en el país ibérico, los sistemas de fabricación de componentes y de ensamblaje no permiten tener entre los trabajadores las distancias recomendadas por los sistemas de salud, por lo que, muy seguramente, las líneas de trabajo deberán ser detenidas, en algún momento, en su totalidad. ¿Habrá sido una señal que las primeras noticias del Covid a nivel industrial hayan provenido de la planta de Volkswagen?

***

Que en medio de tanto coronavirus, una buena noticia para las prisiones. Probablemente puedan dentro de poco tiempo bloquear las señales que salen desde los reclusorios para extorsionar y causar dolor a los que viven fuera de los penales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, delegó al Comisionado de Prevención y Readaptación Social la facultad para suscribir convenios de coordinación y de colaboración en materia administrativa con las autoridades competentes en materia de Seguridad Pública y de los Centros Penitenciarios de las Entidades Federativas, respecto de la vigilancia en cuanto al uso de aparatos de telecomunicación prohibidos.