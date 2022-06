A la sombra | Ernesto Nemer

Aunque en Morena ya ven ganado el Estado de México con cualquiera de sus tres candidatos posibles, Delfina Gómez, Horacio Duarte o Higinio Martínez, cuentan que el PRI no está en ánimo de abandonar el barco tan fácilmente, a pesar de la buena relación que tiene el gobernador Alfredo del Mazo con el presidente López Obrador. De ahí que Ernesto Nemer haya dejado el encargo como secretario de Gobierno, para ir a buscar la nominación del tricolor en la contienda del 2023. Lo anterior también anticipa una contienda reñida al interior de una eventual alianza de “Va por México”, pues el panista Enrique Vargas no estaría dispuesto a dejar el camino libre a los aspirantes de los otros partidos tan fácilmente. Que ya gastó mucho.

A la sombra…

Hablando de próximos procesos electorales, nos aseguran que la reunión que sostuvieron el Canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal para hablar sobre política exterior tuvo como colofón un guiño para trabajar en conjunto rumbo a la presidencia de la República en 2024.

***

Los enterados aseguran que ya se planteó un escenario en el que ambos personajes, en solitario, tendrán dificultades para enfrentarse a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en tanto, si sumaran fuerzas, el camino no sería tan difícil ya sea al interior de Morena, o afuera de las filas cuartotransformistas. La pregunta es ahora si alguno de los dos funcionarios está dispuesto a dejar de lado sus muy claras aspiraciones para darle paso a su ahora supuesto aliado.

***

Ahora que la alianza ‘Va por México’ ha dado inicio a las mesas para decidir a los candidatos que competirán por el Edomex el año siguiente, resalta que esta semana la diputada federal Laura Barrera acudió a la entrega de seis mil tarjetas de salario rosa que el gobernador Alfredo del Mazo llevó a las habitantes de Metepec.

***

Así, sobre la economista con trayectoria administrativa de 22 años se sabe que además de su interés por asumir el mando local, ha impulsado iniciativas para proteger a la infancia, se ha pronunciado desde diversos foros para apoyar a las personas con capacidades diferentes, además de impulsar al turismo. Que ya anda en campaña pues.

***

Dicen los que saben que los españoles de Iberdrola ya no saben qué hacer para mejorar su imagen ante la percepción pública, al menos en México. Que sus expertos en relaciones públicas no entienden que no entienden, pues en plena crisis, bajo el asedio de Palacio Nacional, salen a anunciar “la segunda edición de la beca internacional para la especialización en urología avanzada para urólogos de cualquier región de México que trabajan en el sector público, así como personal de enfermería del sureño estado de Oaxaca”.

***

"Con este programa, Iberdrola México refuerza su compromiso de apoyar las regiones donde opera, específicamente Oaxaca, en donde además de contar con alrededor de 300 megavatios (MW) instalados, distribuidos en cuatro parques eólicos, implementa acciones sociales que ayudan al desarrollo social y económico del sur-sureste del país" , dicen los españoles. Para los expertos en comunicación, dicen los enterados, esto resulta patético. ¿Creen que alguien les cree?