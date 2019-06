A la sombra | Ernesto Torres Cantú

Foto: Alejandro Oyervides

Los expertos de Citibanamex, de ERNESTO TORRES CANTÚ, dicen que han sido 30 días tumultuosos. “Desde la última revisión a nuestro marco macroeconómico el 15 de mayo, México se ha visto afectado por una serie de noticias negativas. Asimismo, los flujos de datos siguen mostrando un sesgo preocupante a la baja”. La palabra clave es incertidumbre, la palabra peligrosa es miedo, aunque no le guste al gobierno en turno y digan que tienen otros datos. “Revisamos a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2019, por cuarta vez desde noviembre de 2018, a 0.9% desde 1.2% anteriormente”. Tómala barbón, diría alguien en la calle, no un periodista fifí. You know what i mean.

***

Dicen los que saben que los priistas andan muy alterados. Antes, recuerdan con nostalgia, les publicaban los medios amigos hasta el detalle mínimo para quedar bien, una práctica de décadas que consideraban infalible con esos reporteros de la vieja y oxidada guardia, y complaciente, el periodista de boletín. Hoy, hasta que uno de los personajes clave se vaya, como don José Narro, es noticia que no llama la atención de los medios que hacen periodismo serio, nomás de los que siguen la inercia de los comunicados y el viejo estilo de hacer periodismo de declaración. Bien por los medios independientes, lástima por los de relaciones públicas que ya tampoco tienen con quién hacer alianzas que les publiquen todas sus ocurrencias sin cuestionar. ¿A cambio de un desayuno?

***

El actor Héctor Bonilla anda en campaña por su nueva película, y dice a los medios: “Ya viví horas extra”. Resulta que ese parece el epitafio del PRI. Bueno, no solamente del Revolucionario Institucional. Los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) andan llorando sus penas casi todos los días en el restaurante Bellinghausen, al ritmo del canto de los canarios y las botellas de ron, se preguntan qué futuro les espera. En fin, parecen actores de esta realidad que ya los superó. ¡Salud perredistas!, dice el borracho de la mesa contigua.

***

Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en un espacio especial varios archivos que dan cuenta del paso de funcionarios y empresarios por la escena pública. Que los documentos informan algunos movimientos interesantes de políticos en el poder con otras banderas. También, negocios que saltan por lo raro de sus beneficios y personajes involucrados, pesos pesados. Pero que no quiere meterse directamente con nadie, que sus funcionarios se ocupen de perseguir la corrupción, borrón de cuenta nueva en su discurso, pero no en las acciones de su equipo. Muchos tiemblan.

***

Nos comentan que muchos empresarios, de esos que se toman en cuenta como pesos pesados, se andan preguntando dónde anda Octavio Romero Oropeza, el hombre fuerte de Pemex, pues hay varios anuncios alrededor de Dos Bocas, en Tabasco, muchos cuestionamientos alrededor de las inversiones en el sector, y mucho escepticismo en el rol que juega ante las presiones verbales de López Obrador. Que parece una pieza de sacrificio en todo este movimiento de peones y reyes en el tablero nacional. ¿Será?