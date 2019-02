A la sombra | Gerardo Fernández Noroña

Foto: Alejandro Oyervides

“Crecí con mi abuela materna, una india náhuatl, que tenía tercero de primaria y que era una mujer excepcional, que tenía la educación de saber escuchar cuando alguien estaba hablando, a pesar de que tenía tercero de primaria, y esa mujer un día me decía: esa licuadora pedorra, cuando no servía. Ese auto pedorro, ese cuaderno pedorro… Y cuando un funcionario o funcionaria no sirve son pedorros, efectivamente. Y esa es una oposición pedorra, que no sabe actuar con seriedad, con firmeza y con determinación, con argumentos”, así le dijo ayer a sus compañeros el diputado GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA. Que cada quién interprete el mensaje. No necesitan más de tercero de primaria para entender, ¿o sí?

***

Que los expertos en competencia económica mexicanos consideran que la fusión de Disney y Fox generará mayor competencia en el muy dominado por Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, mercado televisivo en español. The Walt Disney Company, que encabeza Robert A. Iger, y Twenty-First Century Fox, de Rupert Murdoch, obligarán a los mexicanos a invertir y crear mejores contenidos.

***

Los eventos deportivos son el primer objetivo de esta fusión en la región, con la sinergia de Fox y Disney es difícil que las cadenas mexicanas compitan en calidad y contenido con ellas. Muy seguramente la fusión fomente también la competencia por los derechos de transmisión de los partidos de soccer, lo que generará al final del día mayores beneficios para los amantes de este deporte.

***

La audiencia de Disney y Fox todavía es débil frente a un Televisa, la televisión abierta mexicana todavía tiene el control. Esta fusión deja abierta la posibilidad de que temas como la multipropiedad y la falta de transparencia de algunas empresas involucradas en el futbol mexicano se acaben. ¿Será eso posible?

***

Pocos lo han percibido, pero Graciela Márquez Colín, la secretaria de Economía, está bajo una presión brutal. Resulta que mientras todo mundo habla de la ley Taibo o de las guarderías, los grandes intereses económicos nacionales y también los grandes magnates internacionales, están saliendo a la calle a agitar las aguas. El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, que lidera Ismael Leija Escalante, y que agrupa a más de 15 mil trabajadores, exige renovar los aranceles que tenía el acero proveniente de Estados Unidos y de otros países con los que México no cuenta con tratados de libre comercio, principalmente China.

***

Ayer le decíamos que Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de AHMSA, anda haciendo apariciones en público para hablar del posible despido de dos mil trabajadores de esa industria y frenar inversiones en el país. El gremio, que depende directa e indirectamente de la producción y venta del acero en el país, considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la fuente de trabajo de miles de obreros de la industria acerera (800 mil en el país) y también miles de trabajos indirectos y por consiguiente de sus familias.

***

Mensaje de poderosos empresarios para Graciela Márquez Colín: “La Secretaría de Economía no puede permitir competencia tan desigual. Deben otorgar certidumbre, seguridad y estabilidad a la industria acerera nacional. O habrá consecuencias graves”. ¿Es amenaza?