A la sombra | Gerardo Ruíz Esparza

Nos cuentan que la declaración de Carlos Slim en la capital española llevaba dedicatoria. No se confunda, no era un mensaje para Donald Trump, ni para Andrés Manuel López Obrador. Al primero, directo le dijo que no siga molestando con su narrativa del muro entre los países. Al segundo, le dijo que está dispuesto a hacer negocios y que borrón y cuenta nueva. “Fue un desencuentro relativo”, aclaró. El mensaje va para otra persona. Tiene que ver con un arquitecto que no es el británico Norman Foster.

“Si fuera con materiales nacionales nos ahorraríamos de 800 a mil millones de dólares si se compran en México y sería bueno también para la economía nacional”, va por ahí.

***

La firma Arca Continental, de Francisco Garza, es la única empresa mexicana que ha logrado posicionarse dentro de las 250 Campeonas de Crecimiento, de acuerdo con la revista Forbes, se ubica en la posición 231 de un total de dos mil firmas a nivel mundial. El ranking Global 2000, elabora cuatro listas por separado donde se toman en cuenta: ventas, ganancias, activos y valor de mercado.

Se evalúan las empresas que tuvieron la mayor tasa de crecimiento entre los años 2014 y 2017. Sin duda, la principal embotelladora de Coca Cola en América Latina, va a la alza.

***

En el tema de las bolsas hay buenas noticias, pues la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC), que comanda Juan Antonio Hernández León, llegó a un acuerdo con las autoridades del municipio de Querétaro para trabajar coordinadamente para ajustar la Norma Técnica Ambiental que entró en vigor este 1 de agosto. Las adecuaciones a esta Norma ayudarán a mejorar la sustentabilidad ambiental, además, incluirá especificaciones y métodos de prueba para corroborar la resistencia de las bolsas.

Ante esta situación, en breve la ANIPAC presentará una propuesta para que permita fomentar el uso responsable de las bolsas de plástico, así como métricas para determinar los conceptos de bolsa de plástico desechable, bolsa reutilizable y bolsa con contenido de material reciclado y biodegradable. ¿Y los popotes?

Esa es otra historia...

***

Por cierto, que la venta de ese gran grupo radiofónico mexicano ligado históricamente a Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, no le interesa a Miguel Alemán y familia; nos cuentan en corto que los que están interesados son un grupo de empresarios de los medios de comunicación que en los últimos años salieron de Monterrey para conquistar la Ciudad de México, que tienen un periódico que sufrió una sacudida recientemente. Le seguiremos informando.

“Las grandes aerolíneas tienen una modernización importante de sus aviones y una capacitación permanente de su personal que es ejemplar, exigente y permanente. La modernidad de los aviones más la capacitación de los pilotos que ayer se vio manifiesta, nos hicieron tener confianza que somos una aviación comercial en el mundo más moderna y de mayor crecimiento”, eso es lo que dijo ayer GERARDO RUIZ ESPARZA, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).