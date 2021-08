El negociador del T-MEC, Jesús Seade Kuri, precisa a la sombra sobre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y su No Aplicación en el caso de Tridomex. El hoy embajador de México en China explica que el USTR y la empresa Cordone de EU negociaron un acuerdo respecto a su subsidiaria Tridonex de México y no se tomó en cuenta ni el T-MEC ni en el MLRR. Todo se negoció en Estados Unidos. El USTR presentó a la secretaría de Economía de México, de Tatiana Clouthier, una petición denuncia inicial, pero se desechó porque era un asunto laboral antes del TMEC. El MLRR es un mecanismo entre gobiernos, para disputas Estado-Estado, no gobierno empresas. El MRLL no permite injerencia de un país miembro del TMEC con una empresa de otro país.





***





La información que ha circulado en los últimos días en el Congreso de la Unión, sobre las fechorías cometidas por el diputado y exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, debería ser también una llamada de atención para que se tomen medidas más rígidas en los procesos de contratación de la administración pública, pues resulta que entre el equipo que Toledo llevaba consigo a sus diversas posiciones, y que ocupaba normalmente cargos directivos, se encuentran perfiles cuya carrera académica apenas alcanza el bachillerato. Estos personajes participaron directamente en la red de corrupción, probablemente por no contar con otra alternativa de crecimiento profesional.





***





Que si los pronósticos se hacen realidad, el morenista Sergio Gutierrez Luna será el presidente de la Cámara de Diputados en el arranque de la 65 Legislatura. El abogado por la Libre de Derecho fue suplente de Horacio Duarte, este último tiene puesta la mirada y su corazoncito en Toluca. Y al igual que Duarte, Gutiérrez Luna fue representante de Morena en el IFE, pero a últimas fechas fue un crítico muy severo del instituto que dirige Lorenzo Córdoba. Entre las siete fracciones de la Cámara de Diputados no está dicha la última palabra, pero que también otro que quiere es el panista Santiago Creel. Son dos semanas de intenso cabildeo para decidir cómo se conforma la Jucopo y las presidencias de las Comisiones. Muy técnico el pleito, pero muy divertido.





***





Nos cuentan que sería muy bueno que el gobernador Diego Sinhué Rodriguez Vallejo instruya al Procurador Ambiental de Guanajuato, Anselmo Cornejo, para que se dé una vuelta por dos predios de Comonfort clasificados como reserva agrícola y vea el tiradero de residuos contaminantes que tiene la empresa Comercializadora El Capricho de Juan Carlos Flores. Hablamos de alimentos caducos, empaques y otros contaminantes a cielo abierto que generan emisiones tóxicas. Son residuos de las empresas Gamesa, Danone, Kellogg’s, Bachoco, Sigma Alimentos, Nestlé, Cuadritos Biotek, Energías Alternas, Misión Hills, entre otras.





***





De cara al proceso electoral del próximo año, dicen que hasta el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador empezaron a llegar propuestas de candidatos para las gubernaturas que se van a disputar, con características muy interesantes. De inicio, hay intención ya de consolidar el denominado “PRI-MOR” en algunas entidades a falta de personajes morenistas que puedan garantizar las plazas que más interesan al mandatario nacional. Adicionalmente, los perfiles serían los que tengan mejor relación con las diferentes organizaciones gremiales y que puedan garantizarle gobernabilidad los últimos años de su administración.