A la sombra | José Ángel Gurría

JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, secretario general de la OCDE, inició ayer una gira por el país. Durante esta semana se reunirá con gobernadores, funcionarios y empresarios. Hoy inaugurará el cónclave de la diplomacia mexicana en la Cancillería y también se reunirá en este evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

El Ejército mexicano tomó nota de la expansión del territorio zapatista que se fue dando a lo largo del año pasado ante la ausencia de Estado en esa zona. El tema les preocupa. La Secretaría de Gobernación, encabezada por doña Olga Sánchez Cordero, ni se dio por enterada de ese cambio territorial, ante la ausencia de información de inteligencia que tendría que haber generado su propia dependencia, actividad que desdeña porque dice que en el pasado “sólo se espiaba opositores”.

Los soldados son fieles a su comandante supremo, pero no están contentos con que una fuerza irregular gane terreno, misma que el día de mañana puede generar disidencia y oposición política. Así dice la tarjeta informativa que le hicieron llegar al habitante de Palacio Nacional en días pasados. Este despliegue mayor de los zapatistas preocupa más en el contexto político actual. No pierda de vista que el conflicto social por el Tren Maya, que el EZLN no apoya.

***

Esta semana se tiene que definir la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que está acéfala desde mediados de diciembre, cuando pidió licencia por tiempo indefinido la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), quien busca ser la titular del órgano de fiscalización del Estado de México. Su aspiración metió en aprietos al Congreso porque esta comisión es una de las más importantes y más en tiempos de la Cuarta Transformación donde todas las reformas son constitucionales. Entre los temas prioritarios están el recorte del financiamiento a partidos políticos y la reforma político-electoral. Urge.

***

En el gobierno de la Ciudad de México no querían abordar el tema con el pretexto de que “no era un problema generalizado”… hasta que se dejó crecer y se generalizó… Las extorsiones a comercios y restaurantes llegaron a niveles insostenibles en la capital de la República el pasado fin de año, hasta el bar Caradura de la Roma mandó un comunicado diciendo que no podía más con la situación de inseguridad. Lo cierto es que el tema ha sido recurrente en la mesa de seguridad de las últimas tres administraciones, sin que se logren avances.