A la sombra | José Ángel Gurría Treviño

“Obviamente de repente le sale a uno más caro el caldo que las albóndigas”, advierte el secretario general de la OCDE, JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO. Dice que el problema de la distribución de gasolinas tiene un impacto enorme, muy complicado y que se multiplica muchas veces, porque por ejemplo, si las flotas de camiones no pueden salir a distribuir, bueno pues hay un problema de abasto, no solo de gasolina, sino de comida o de productos. Además del descontento social que cada día crece.

Crudo amanecer, así titula Barclays un reporte sobre Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero Oropeza, en el que anuncian el inicio de la cobertura con un rating de bajo peso. Dicen que hay pocas razones para estar optimistas con la empresa en 2019, mientras que sus bases fundamentales seguirán deteriorándose. Creen incluso que Fitch va a bajarle la calificación a Pemex. Eso es parte de las observaciones que dan sobre la visita que realizaron los enviados del nuevo gobierno a Nueva York, para tratar de vender una buena imagen de la empresa ante inversionistas y analistas. En resumen: los mexicanos fracasaron.

Carlos Urzúa Macías, el secretario de Hacienda, y Alberto Velázquez García, director de Finanzas de Pemex, anduvieron en Nueva York en plena crisis de desabasto de gasolina en México. Algunos dicen que huyeron para evitar responder a los cuestionamientos de la prensa y enardecer más a los segmentos de la población que sí usan coche y que tal vez por ello se podrían considerar fifís, pero también a los transportistas y demás empresarios que necesitan combustible para continuar con su cadena de abastecimiento nacional.

A Urzúa y a Velázquez García les fue muy mal en Nueva York. No lograron convencer. Dijeron que su prioridad es frenar y terminar con el declive de la producción petrolera mexicana. Mejorar las inversiones y el flujo de efectivo de la empresa. Eficientar la operación de Pemex. Reducir costos operativos y lanzar una estrategia comercial agresiva.

Un punto hizo reír a algunos “Amos del Universo” en Nueva York. Fue cuando los mexicanos dijeron que la rehabilitación de las refinerías en México incrementará la producción de gasolinas, pero no será suficiente para satisfacer la demanda nacional. Dijeron que una refinería adicional servirá para fortalecer la seguridad energética del país, y que el dinero que se recupere del robo de combustibles se utilizará para la construcción de la misma. Más sonrisas generó este último punto.

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que The Wall Street Journal no es una fuente seria de información. “Ah, es que no son serios”, dijo el mandatario mexicano textualmente cuando le dijeron de la nota que publicaron, sobre que México redujo las importaciones de gasolina de Estados Unidos y por eso tenemos problemas de abasto en el país. Todo, para el político mexicano, se reduce a un sabotaje de un ducto. Malditos medios fifís, dirán algunos con otras palabras más altisonantes.