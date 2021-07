En el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, alistan el escenario para la ya muy próxima Consulta Popular con la que se pretende enjuiciar a los expresidentes del país. De ahí que esta semana se llevarán a cabo las Jornadas de Diálogo Nacional, que se transmitirán en línea, donde expertos darán detalles sobre el ejercicio para explicar a la ciudadanía la importancia del proceso. Además, según informó la consejera Carla Humphrey Jordan, se habilitó un chat a través del cual el INE responderá dudas sobre temas como la ubicación de las casillas y el procedimiento para participar.

***

Regeneración, por cierto, ese órgano de propaganda que fundó Jesús Ramírez Cuevas y que dirige el tuitero Jorge Gómez Naredo, tiene como tema principal el Recuento de Daños, para entender mejor de qué se trata la Consulta Popular o, mejor dicho, por qué participar y exigir que se juzgue a los expresidentes. De Carlos Salinas de Gortari, dicen por ejemplo, que fue y sigue siendo uno de los principales impulsores del sistema neoliberal que ha empobrecido y creado violencia en el país. “Es considerado el padre de la desigualdad moderna”, lanzan en su edición de julio.

***

Y si Salinas es el padre de la desigualdad moderna —según los “periodistas” del vocero presidencial—, Ernesto Zedillo aparentó alejarse de la política de su predecesor. “Pero en realidad profundizó el sistema neoliberal e intensificó la represión social y la violencia”. Uy, Vicente Fox se va a molestar, porque dicen de él en su tiraje de 2.5 millones de ejemplares que su gobierno fue una constante de corrupción. “Permitió y encubrió el fraude multimillonario de Manuel y Jorge Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, contra Petróleos Mexicanos, vía la empresa Oceanografía”.

***

Quién no se va a enojar al leer que, según los dirigidos por un tuitero, Felipe Calderón se robó la Presidencia de México mediante un enorme fraude electoral y eliminó Luz y Fuerza del Centro, dejando en el desempleo a más de 44 mil trabajadores. “Su secretario de seguridad, Genaro García Luna, no brindaba seguridad a los mexicanos, sino que operaba para beneficiar a los cárteles de la droga”, acusa Regeneración.

***

También se van recio contra Enrique Peña Nieto, quien aseguran, prometió que los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica no subirían (como ya saben quién). Y además, se hizo de la Casa Blanca. Pero también prometió millonarios contratos a Odebrecht, ideó el Pacto por México para privatizar e institucionalizar la corrupción y operó la Estafa Maestra. “Su sexenio fue de corrupción”, destacan estos personajes que nomás falta que digan, como muchos tuiteros famosos y de manada, que hacen periodismo.

***

Expertos en comercio aseguran a la sombra de los mensajes cruzados entre fronteras, que es político el fondo del desencuentro entre México y Estados Unidos, el pretexto es “la interpretación” de las reglas de origen del sector automotriz en el T-MEC, pero el fondo es que a los demócratas no les gusta la 4T.

***

Nos dicen que el gobierno de Joe Biden será más proteccionista de su mercado que Donald Trump porque, para que un auto se considere de Norteamérica, quieren que se cumpla a rajatabla el 75 por ciento de Valor de Contenido Regional en piezas centrales.

***

La Casa Blanca, a través del USTR, abrirá un Panel para resolver el problema de interpretación; otro porque la 4T no cumple lo pactado en materia de inversiones para sector energético; otro por el no respeto de derechos laborales y uno más porque en México no se tratan adecuadamente los residuos peligrosos.