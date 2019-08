A la sombra | Manuel Bartlett

Foto: Alejandro Oyervides

Luego de los aplausos y el reconocimiento que se escucharon en Palacio Nacional por el acuerdo con empresas transportistas de gas natural, han salido los “malintencionados” a preguntar si MANUEL BARTLETT, director de Comisión Federal de Electricidad, resolverá con la misma eficacia otros pendientes de la industria eléctrica del país. Otros preguntan que dónde anda escondida la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

***

Que Bartlett podría explicar cómo se utilizará “el gas natural más barato del mundo” cuando se seguirán invirtiendo más de 10 mil millones de pesos en plantas de carbón o cuando apenas hace unos meses se anunció que se construirán cinco plantas de ciclo combinado que estarán listas hasta dentro de tres años. Ya encarrerado, quizá el director de la CFE alcance a responder cuándo bajarán las tarifas de los recibos de luz en los hogares mexicanos, tal como prometieron en campaña.

***

En plena etapa camaleónica de los partidos políticos, cuentan que el otrora dirigente del extinto Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, anda en estos días muy ocupado organizando y presidiendo asambleas para lograr la consolidación de un nuevo organismo que represente a la iglesia cristiana, denominado en esta ocasión Encuentro Solidario.

***

El único problema de su activismo, dicen los que saben, es que ha dejado a un lado sus responsabilidades como superdelegado de los programas federales en el estado de Morelos, que gobierna la estrella del América, Cuauhtémoc Blanco, por lo que, nos confían, desde Palacio Nacional se analiza ya la posibilidad de sustituir al también líder evangélico de su actual encargo.

***

Y que en el estado Durango, que gobierna José Rosas Aispuro, las organizaciones protectoras de animales ya no saben a quién recurrir para llevar al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal, esto con el fin de prohibir las corridas de toros, las peleas de gallos y las charrerías.

***

Nos aseguran los activistas que en su lucha se han quedado prácticamente solos, pues incluso los personajes que debieran preservar y cuidar las especies gustan de esos eventos considerados: maltrato animal. Por ejemplo, nos revelan, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado, Alfredo Herrera, ha sido visto en repetidas ocasiones en fiestas taurinas y hasta en encuentros de aves de combate (peleas de gallos pues), o sea, esos mismos eventos que el propio funcionario ha calificado como “charlotadas y eventos cómicos donde no se matan animales".

***

Una empresa de aviación ligada a un empresario de seguridad y medios, que supuestamente estaba arropado por el equipo cercano de Enrique Peña Nieto y que era de la banda de Sierravista, de los conocidos como Lindavos, no solamente no le ha pagado a sus reporteros, sino que también le debe a los pilotos de Millenium Air, desde junio. Los empleados argumentan que en realidad no es culpa del personaje, que el gobierno no les ha pagado, justifican.