A la sombra | Marcelo Ebrard

Ni los llamados del Tribunal o del Instituto Nacional Electoral han logrado frenar a los aspirantes presidenciales morenistas de participar en mítines por todo el país, por lo que, tanto el canciller Marcelo Ebrard como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, acudieron al sureste para apersonarse en distintos eventos. Mientras tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se tomó el fin de semana para visitar Hidalgo y Colima, para hablar, ahora irónicamente, sobre la reforma electoral.

México enfrenta importantes problemas en materia de derechos humanos en medio de una violencia sin precedentes relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado, advierte el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos.

“A julio de 2022, el gobierno mexicano ha registrado más de 101 mil 300 casos de personas extraviadas o desaparecidas. El 32.2 por ciento de los casos se reportaron desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Algunos casos, denominados “desapariciones forzadas”, han involucrado la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado”, dicen los investigadores sin intenciones de hacer enojar al mandatario mexicano.

El Congreso de Estados Unidos, revelan, ha buscado abordar la situación general de los derechos humanos en México, así como el tema específico de las desapariciones forzadas, a través de la asistencia extranjera y las condiciones de dicha asistencia, audiencias y cartas a las administraciones mexicana y estadounidense. Lo cierto es que ven que es un problema que inquieta y nadie atiende.

Nos cuentan que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernandez, iniciará este miércoles 27 una gira de trabajo por el estado de Chihuahua para tratar diferentes asuntos. Por ejemplo, tiene previsto anunciar cambios de las representaciones de Segob en dicha entidad, también se reunirá con empresarias y empresarios de la industria maquiladora y manufacturera.

Que algunos ya andan organizando porras para el tabasqueño, por aquello de que es una de las fichas del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del juego sucesorio del 24. Sostendrá un encuentro en Ciudad Juárez con diversos actores políticos, diputadas y diputados federales, entre las que destaca, Andrea Chávez Treviño, Coordinadora de Comunicación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Dicen los enterados que el PVEM dice que “puras habas” a los demás partidos rumbo a las elecciones estatales en el Estado de México, donde históricamente fueron aliados del PRI. José Couttolenc, líder del PVEM en el Estado de México, adelantó que tras romper 15 años de alianzas en la entidad lograron obtener en el 2018 la votación más alta en la historia, lo que se repitió en el 2021. Los observadores dicen que andan vendiendo caro su amor.

“Ojalá y comprendan que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas”, fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador que, nos aseguran, cayeron como balde de agua fría a la comunidad médica que lleva varios días exigiendo mejores condiciones laborales y de seguridad. Nos dicen que, por la citada frase, lanzada en la mañanera en el contexto de la llegada de médicos cubanos al país, personal del sector salud alista diversas movilizaciones con las que se pretende demostrar que hay plantilla suficiente para atender la demanda nacional, lo que no hay son condiciones para ejercer sus labores cotidianas.