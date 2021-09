A la sombra | Mario Vargas Llosa

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo ayer el nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, en el marco del foro “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy”, en la Universidad de Guadalajara. Dicen los que saben que desde Palacio estaban esperando ya los comentarios y, en una de esas, ponen a la “respetada” periodista Ana Elizabeth García Vilchis a que lo contradiga el próximo miércoles con sus otros datos y verdades y su muy personal interpretación de lo que debería ser el periodismo y la realidad nacional.

A la sombra…

“Nunca hemos aplicado el 33 ni se va a aplicar. Cuando Vargas Llosa vino en tiempos de Salinas, invitado por el finado Octavio Paz, y dijo aquella frase de que México era la dictadura perfecta, yo creo que se tuvo que ir en la madrugada o al día siguiente, pronto; y ahí salió el finado Paz a decir que no coincidía con él, que no era la dictadura perfecta, que se podía hablar de una dictadura imperfecta, digo, una democracia imperfecta. Pero eso era antes, con el autoritarismo que había. Ahora, no”, dijo antes de la presentación del Nobel el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

***

En defensa de los científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que la Fiscalía General de la República busca aprehender salió, ni más ni menos, que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. En el marco de la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios, el líder de la máxima casa de estudios calificó como “un despropósito e inconcebible la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”.

***

Pero calma, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no deben tenerles miedo a los de Alejandro Gertz ni a los de la 4T más temidos, como Santiago Nieto de la UIF. “Se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”. ¿Será?

***

Nos dicen que hasta el Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana llegó una petición de Quintana Roo para que el comparativo de delitos de homicidio registrados en la entidad se haga con base en números reales, porque consideran que hacerlo por cada 100 mil habitantes y no tomar en cuenta la población flotante pone en desventaja comparativa a ese estado, respecto de otras zonas del país que no tienen la misma cantidad de residentes temporales. Lo anterior había sido ya expuesto por el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien reconoció que la población flotante no se contempla en la estadística con la que se evalúa al Caribe mexicano. Lo cierto es que suena a pretexto, de esos que usan los que no les gusta salir mal peinados en la foto o ser señalados por la brutalidad de sus policías.