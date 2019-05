A la sombra | Martín Esparza Flores

Foto: Alejandro Oyervides

En medio de las protestas de los disidentes en contra de MARTÍN ESPARZA FLORES, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se conoció que ya va por el negocio de la radio en México. Hasta donde se sabe y conoce hace un par de meses llegaron los líderes del sindicato extinto por Felipe Calderón Hinojosa hasta las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar RadioSME.

***

Por ahora sólo se oye por internet el mensaje del SME, pero no descarte que por su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se escuche por la FM en algún momento. El SME vende agua purificada, usa plantas electricidad y ahora va por tener voz a través de una estación de radio. Por ahora los disidentes buscan sacar bajo la premisa de la democracia sindical, que tanto ha manifestado el presidente de la República, a Martín Esparza Flores, quien tiene el control de todos esos negocios que nacieron en las calles y en las protestas.

***

Que Grupo Bimbo, de Daniel Servitje, se coloca en la posición número uno en la dimensión de “Lugar para trabajar" y entre el top 5 de Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo al RepTrak México 2019, la cual contiene una lista de corporativos globales que publica The Reputation Institute y mide atributos vinculados con con la relación de estas firmas con los consumidores como estima, confianza y admiración. Con esto además se reconoce a Bimbo como un gran empleador, que mantiene en constante capacitación a sus colaboradores y que se rige por procesos altamente competitivos que la han posicionado como la panificadora líder en el mundo.

***

Que en cualquier momento se resolverá el caso de la farmacéutica Baxter, que es acusada de corrupción y de tráfico de influencias entre las autoridades ministeriales y judiciales en México, lo que ha llevado a que la empresa mexicana Translog, la cual demandó a Baxter por incumplimiento de contrato, se presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar medidas cautelares en la resolución del caso. El litigio, que lleva casi 10 años, fue listado para su discusión y es muy probable que por fin se defina, ya que los magistrados buscan no postergar más la decisión. Tome nota, en su momento las autoridades mexicanas determinaron que Baxter adeuda a Translog un importe estimado en 75 millones de dólares.

***

Que Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, anduvo ayer muy activo. La verdad no traía nada entre manos, dicen los que saben que simplemente quería dejar su nombre limpio, ante las acusaciones que le caen, por los problemas de inseguridad en la capital y el el tema de la contaminación. Que no quiere asumir la carga del muertito, que estuvo moviendo los hilos para evitar ser señalado un día más como el responsable de todo el desastre.