A la sombra | Mauricio Leyva

Ya le habíamos platicado en este espacio que los de Grupo Modelo andaban furiosos, pues ninguna de las campañas que planearon para posicionarse durante el Mundial de Rusia les pegó como deseaban.

Es más, cada vez que ven a Stallone en la tele con su campaña para Tecate, les da algo feo en el estómago. No es por ser cerillo de la hoguera de las intrigas empresariales, pero el colombiano Mauricio Leyva ya está fuera, no sólo de México, no sólo de la región, salió de Anheuser-Busch InBev.

“Después de más de 13 años exitosos en nuestra compañía, Mauricio Leyva, presidente de la Zona Middle Americas, ha decidido separarse de Anheuser- Busch InBev (AB InBev) para perseguir otros intereses. Permanecerá en su puesto hasta fines de agosto para garantizar una transición adecuada con su sucesor, quien será anunciado en el momento oportuno”, escribieron al interior de la empresa, tratando en todo momento de suavizar la crisis que pasan, en uno de los momentos de la historia en la que la venta de cerveza repunta como nunca.

La Secretaría de Turismo de Guerrero, que encabeza Ernesto Rodríguez Escalona, realizará este fin de semana en la Ciudad de México el Acapulcazo 2018, evento que espera congregar a 10 mil asistentes, entre ellos cerca de 500 agentes de viajes para promover durante las vacaciones de verano a los destinos turísticos de Guerrero. No se asuste, Acapulcazo sin violencia.

Serán 85 empresas y prestadores de servicios del puerto de Acapulco, socios comerciales y más quienes pondrán a la venta interesantes paquetes de hoteles, vuelos de avión, autobuses y atractivos turísticos con descuentos de hasta un 50 por ciento. Al evento se han sumado otros municipios del estado como Chilpancingo, Iguala y Taxco, gracias al impulso del gobernador Héctor Astudillo. En medio de este clima de violencia que se vive en el país, pues les deseamos suerte, ojalá pronto todos podamos regresar a Acapulco como en sus mejores tiempos.

Quienes dieron mucho de qué hablar fueron Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente y el independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, aspirantes a la Presidencia de la República, quienes plantaron a más de mil 200 empresarios de Canacintra, que lleva Enrique Guillén. Se sabe que los empresarios que se reunieron en la Convención Nacional de Delegaciones celebrada en el Centro de Convenciones de Querétaro, se mostraron muy molestos, pues hasta el miércoles a las 15:00 horas habían confirmado; sin embargo, decidieron avisar de último momento que mejor no iban. Al parecer, quienes les llevan la agenda empalmaron las actividades de campaña y el evento con los industriales o ¿no habrán querido?

"Soy un apasionado de esta industria. Seguiré siendo un leal embajador de la categoría cervecera y de nuestras maravillosas marcas en todo el mundo", dijo MAURICIO LEYVA en un comunicado de prensa ayer, al mismo tiempo que la empresa que encabezaba, nos referimos a Grupo Modelo, lo dejó ir. Muchos problemas le estallaron desde que llegó y la crisis del Mundial fue la gota que derramó el vaso de cerveza en sus manos.