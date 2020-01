A la sombra | Raquel Buenrostro

Foto: Alejandro Oyervides

Contrario a lo que podría parecer un premio, dicen los enterados que el cambio de RAQUEL BUENROSTRO de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda al Servicio de Administración Tributaria fue más bien un castigo. Nos aseguran que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hizo el enroque en dicho puesto clave por las fallas que hubo en la compra y abasto de medicamentos el año pasado, un error que, según las mediciones que circularon en Palacio Nacional, le valió varios puntos a la baja en las encuestas a todo el movimiento cuartotransformista.

***

“Si me preguntaran por qué generamos pocos empleos en 2019, solamente 360 mil registrados ante el IMSS, la respuestas es, porque no hubo suficiente inversión”, se preguntó y se respondió ayer el mismo Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Eso generó mucha preocupación en algunos círculos, porque él precisamente era uno de los hombres de negocios que más porras le echaba a la 4T el año pasado, cuando el optimismo por el tema de las inversiones no era tangible, más allá de los muros de Palacio Nacional.

***

“Las empresas globales que operamos en México, hemos visto con profunda preocupación cómo se ha incrementado la percepción de incertidumbre y hostilidad con la inversión privada”, dijo por su parte Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) en México. Como si Carlos Salazar le preguntara a ella por qué no invierten, pues le respondió directamente. Dijo que le cuesta convencer a sus casas matrices para continuar invirtiendo en México y que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería ser un encantador de serpientes para atraer inversión. Pero no le hagan caso, ella solamente es voz de pequeñas empresas globales, como General Motors, Coca-Cola, ABB, LG, Caterpillar...

***

Dicen los que saben que Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de México, se revuelca de coraje desde hace algunos días. Ni los mejores abogados que puede pagar han logrado recuperar los millones de dólares que congeló la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto. Apenas esta semana volvieron a desechar un amparo en la Ciudad de México, por lo que los 156 millones de dólares que esperaba tener en sus manos desde hace meses, seguirán bajo control de Hacienda, hasta que se aclare por qué se movieron de esa forma desde más de 20 países.

***

Hablando de inversiones, nos cuentan que en Baja California, el sabotaje empresarial está a la orden del día, pues es la fecha en que la firma Constellation Brands, de Bill Newlands, no puede concretar la instalación de una planta de producción en la que pretende invertir mil 400 millones de dólares.

***

Activistas acusan una sobreexplotación de siete millones de metros cúbicos de agua. La propia cervecera asegura que las protestas que se oponen a la instalación de la planta son financiados por su competencia Heineken, de Jean- François van Boxmeer, una compañía que, por cierto, en su operación productiva en el estado consume 10 millones de metros cúbicos de líquido vital.