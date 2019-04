A la sombra | Sanjuana Martínez

Foto: Luis Calderón

Que la flamante directora de Notimex, SANJUANA MARTÍNEZ, está limpiando la casa. Hay auditorías corriendo en varios departamentos, y afrenta contra el sindicato. Ayer fueron despedidos 15 directivos y esto es un conflicto en puerta, pues el sindicato ha decidido apoyarlos. Habrá la próxima semana una asamblea extraordinaria para explicar a sindicalizados y de confianza qué estrategia legal pueden seguir ante posibles despidos. Buscan en el Legislativo senadores y diputados de oposición que les ayuden a exigir a Martínez dar a conocer su plan de trabajo, hasta hoy inexistente.

“Estamos empezando. Como muchas otras cosas, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir mejorando, pero existe la voluntad de actuar con limpieza y honestidad en este caso y en todos. Nos podemos equivocar, pero no hay mala fe. Podríamos estar rectificando en todos los casos, ahora que dimos a conocer lo de las gasolinerías, hubo algunas que estaban cerradas y de inmediato se dio a conocer, se reconoce, se rectifica”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la nota de la Organización Editorial Mexicana que da cuenta de que ocho de las gasolineras que anunció entre las más baratas del país, están cerradas, algunas incluso desde 2017.

Dicen los que saben que Ricardo Aldana Prieto, secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y Raúl Ramírez Rangel, secretario del trabajo de esta organización, perciben un sueldo mensual superior al de Andrés Manuel López Obrador, el mismísimo presidente de México que se fijó su sueldo en 108 mil pesos. Estos personajes son trabajadores de Pemex. Aldana Prieto percibe más de 116 mil pesos, mientras que Ramírez Rangel recibe 108 mil 614 pesos. Ambos tienen dos plazas para completar esos ingresos. Nos cuentan que ya alguien desde el gobierno saltó al ver sus recibos.

Hablando de López Obrador, dice que no habrá presión en los medios de comunicación. Pero señala con tono enérgico: “No hay ninguna censura para nadie, yo no le he hablado a Carlos Slim de que nos ayude, porque en su medio (...) Uno TV, somos clientes, nos critica un día sí y el otro también, pero no le he hablado a Carlos Slim, ni le voy a hablar. No le he hablado al director del Reforma, al señor Junco, para decirle que sea más considerado con nosotros porque su columna diariamente nos está cuestionando y nos atacan. No le he hablado al director de El Financiero para decirle que el columnista, ¿cómo se llama el que fue de propaganda de Salinas?, Pablo Hiriart, también se dedica a estarnos cuestionando, incluso, en su página es la columna más difundida, más publicitada”. Dicen los que saben que al buen entendedor, una mención en la mañanera.

Que los que están muy contentos con la Semana Santa son los de Huawei, la firma china que en México encabeza Pengo Yang Peng, y están muy felices simplemente porque compraron tiempo para responderle a sus socios de negocio qué pasará con esa versión que llegó desde Estados Unidos, que dice que los de AT&T dejarán de vender sus equipos en este país muy pronto. Los chinos andan preocupados y cuando alguien les pregunta qué pasa, dicen que su equipo de comunicación anda de vacaciones, porque acá en México es la costumbre. La otra semana prometen que habrá más información.