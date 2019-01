A la sombra | Yalitza Aparicio

Foto: Alejandro Oyervides

“Fue un cambio drástico, jamás pensé que fuera posible. Estás acostumbrado a ver en pantalla a personas que no se parecen a ti, hasta llegar a un punto de pensar que esto no te pertenece. Por medio de la sociedad vas adoptando ideas de que hay ciertos estereotipos que te determinan a hacer algo que ya está establecido”, dijo YALITZA APARICIO, al celebrar en Tijuana su nominación a los premios Oscar, en la categoría de mejor actriz.

***

Pablo González, el CEO de Kimberly- Clark de México, aseguró ante inversionistas internacionales que no han visto ningún impacto material de la escasez de gasolina en México. “Sí, hemos tenido algunas dificultades en términos de nuestro esquema de logística y distribución, y con eso tal vez algunos productos que no hemos podido entregar como quisiéramos. Y, por lo tanto, en la estantería tal vez algunos productos no estén, no tenemos el volumen que nos gustaría tener, pero diría que no es material, está mejorando y, en general, no esperamos que sea así”.

***

Bank of America Merrill Lynch, que encabeza Brian Moynihan, es el más pesimista al hablar del crecimiento de México para este año, con el 1 por ciento que pronosticó hace unos días, mientras que Invex, de Juan Bautista Guichard Michel, es el más alegre, al calcular un crecimiento de 2.30 por ciento para 2019. Nos referimos a la esperada Encuesta Citibanamex de Expectativas, que se liberó ayer.

***

Citibanamex, que lidera con mano firme Ernesto Torres Cantú, dice que se mantiene sin cambio el pronóstico de crecimiento económico para 2018, 2019 y 2020, en 2.1 por ciento, 1.8 por ciento y 2 por ciento, respectivamente. En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló ante el pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI): “Las proyecciones de crecimiento varían, es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos, porque así los vamos a sorprender, va a crecer más la economía. Va a fallar su pronóstico, lo digo de manera respetuosa”.

***

Hablando de los estadounidenses de Citi. Saúl Martínez, de UBS, recientemente le preguntó a Mike Corbat, el CEO de Citigroup, una de esas cosas que no les gusta responder a los capitanes de negocios extranjeros en este país. Le hizo notar que las cosas no necesariamente se están poniendo mejor en México en términos de política, pero al final, no se ven señales de deterioro en el panorama. ¿Qué tan optimistas están en el grupo? Corbat, palabras más, palabras menos, dijo que es temprano para hacer un comentario al respecto. Sin embargo, el Presidente y su equipo han comenzado a encontrar el camino. El jefe máximo de Citi dijo que los del equipo de López Obrador han sido muy claros en cuanto a querer ser más inclusivos en términos bancarios. Han involucrado a la Secretaría de Hacienda, dijo, a trabajar con los bancos y elaborar mensajes constructivos de su relación. Lo que destacó es que la confianza del consumidor está en niveles máximos, casi históricos. Y esa es una gran noticia para ellos.