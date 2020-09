Los diferentes referentes serios que inclinan el termómetro hacia el fracaso de la 4ta “Transformación” en el gobierno federal dejan muy en claro e indica que el tiempo y las demandas sociales crecientes durante la presente administración federal ganan la batalla a los morenistas. Por ello es imprescindible retomar el discurso del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca quién afirmo que los ataques y señalamientos en su contra son políticos por parte de “adversarios inquietos y preocupados” por los resultados de su gobierno. Previo a la sesión de preguntas y respuestas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de responder algunos señalamientos en que fue “aludido en las mañaneras”, principalmente en la carta enviada por Alejandro Rojas Díaz Durán. “No son producto de la casualidad, nuestros adversarios saben que Tamaulipas va por el camino correcto, ahí están los indicadores”.





Usted, dijo el gobernador de Tamaulipas, expresa que se vale disentir –le mencionó al presidente- y eso nos alienta para hablar con mucha franqueza. En nuestro gobierno “tendrá un aliado” en todo aquello que vaya en beneficio de los tamaulipecos, pero “con esa misma convicción continuaré insistiendo en señalar en lo que no coincidamos”.

El gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca bien aprovechó su participación en la conferencia matutina de la semana pasada para urgir al gobierno a modificar la Ley de Coordinación Fiscal, una demanda que, aseguró ante el presidente López Obrador, no se trata de un capricho sino de una demanda de justicia. "Aspirar a la reciprocidad de la Federación no es producto de un capricho, de un hombre o una posición de partido, se trata solamente de una exigencia que consideramos responsable y justa con la ciudadanía que hoy en día representamos", dijo el mandatario estatal.

Cabeza de Vaca fue muy enfático con el presidente López Obrador “Usted mejor que nadie que nadie sabes que en la lucha por el poder entre más poderoso son los adversarios, más fuerte es la ofensiva”. “Si se trata de cambiar la fórmula, que se considere que aquellos estados que más aportan recursos a la federación tienen que recibir más, como es el caso de Tamaulipas”. en la conferencia de prensa presidencial en la octava zona militar, en Reynosa, resaltó que se trata del estado, sólo por debajo de la Ciudad de México, que más aporta vía impuestos, al superar la recaudación de 275 mil millones de pesos producto del IVA, Impuesto sobre la Renta e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.





Categórico denunció el gobernador tamaulipeco "No solo tengo que cuidarme de adversarios políticos aquí en Tamaulipas. Las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos. Se meten a la política porque no quieren que los gobiernos no se metan con ellos ni su gobierno". Ante la debacle política, económica, social, de salud e inseguridad, México requiere de unidad, capacidad y voluntad de todos los actores políticos. Especialmente en estos momentos en que estamos enfrentando diferentes crisis como la pandemia, y el grave problema de desaceleración económica.

