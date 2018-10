Aguas profundas

Petróleo y USMCA





En el capítulo 8 del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá queda definido el futuro de las reservas petroleras y del sector. Lo más importante es que, en efecto, los contratos firmados tras la reforma energética van a mantenerse, pero no se trabajará igual. Con el nuevo gobierno las petroleras estarán sujetas a mayor supervisión y deberán dar materia de trabajo, obligadamente, a las compañías mexicanas, tal y como se esperaba.

Ojo, se calculaba 20% de contenido nacional, pero los consorcios no están cumpliendo con ese parámetro, por eso los van a presionar.

“Subject to Legal Review for Accuracy, Clarity, and Consistency Subject to Language Authentication

8-1 CHAPTER 8 RECOGNITION OF THE MEXICAN STATE’S DIRECT, INALIENABLE, AND IMPRESCRIPTIBLE OWNERSHIP OF HYDROCARBONS.”

Esto significa, según el Departamento de Comercio de EU, que: “El Estado mexicano tiene la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental. y la zona económica exclusiva ubicada fuera del mar territorial y adyacente a la misma, en estratos o depósitos, independientemente de sus condiciones físicas de conformidad con la Constitución”.

En el acuerdo, las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y derecho soberano de regular con respecto a los asuntos tratados en este Capítulo, conforme a la Constitución y leyes internas. En nuestro caso, y sin perjuicio de los derechos y recursos disponibles en el acuerdo comercial,

“Estados Unidos y Canadá reconocen que: México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”.

Es decir, no hay bronca si se da reversa a la reforma energética.

Esto es lo que dicen en el norte, mientras en México, la Secretaría de Economía dice que el objetivo de México, en el capitulo de Energía, no en el de hidrocarburos que de hecho no existe en la versión difundida localmente, lo que se quiere es que con el acuerdo comercial se llegue a lo siguiente: “Establecer mecanismos a través de los cuales se pueda brindar certidumbre jurídica a los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que actualmente participan en el sector energético”, es decir, se incluye al sector eléctrico y al de hidrocarburos.

Esto para el próximo gobierno significa que los contratos se van a respetar por ambas partes, porque la idea es meter en orden a las empresas, así que o cumplen o se van.

BUZOS

1.-Le van a hacer cirugía mayor a la CNH y a la CRE, y Pemex va a meter mano, otra vez, a sus contratistas. Están avisados señores reguladores, mejor se ponen a trabajar (o a mandar CV, también se vale).

2.-Si el WTI y el Brent llegan a 100 dólares por las sanciones a Irán, la gasolina regular, como la Magna, se va a 25 pesos el litro. Conste, más dinero para el Estado y más para el consumidor.