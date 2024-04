Ana Lilia Rivera asegura que es necesario encontrar mecanismos para recuperar la paz en Israel

A LILIA RIVERA ASEGURA QUE ES NECESARIO ENCONTRAR MECANISMOS PARA RECUPERAR LA PAZ EN ISRAEL

Ana Lilia Rivera, cumple a cabalidad su responsabilidad y como la Cámara alta es la encargada de analizar la política exterior del país consideró que el ataque de Irán al territorio de Israel es muy preocupante. La legisladora condenó cualquier acto de violencia o acción bélica en contra de seres humanos e hizo un llamado para que los organismos internacionales actúen con mayor eficacia y contundencia ante las violaciones del derecho internacional, así como para garantizar la estabilidad y la paz mundial. Rivera River calificó como “preocupante” que las naciones opten por la fuerza por encima de la vía diplomática para dirimir sus controversias, pues esto sólo puede acarrear inestabilidad, injusticia y dolor para millones de personas. En este contexto, la presidenta del Senado se pronunció por construir relaciones cordiales y cooperación entre los Estados, además de buscar formas para discutir pacíficamente, respetando, sobre todo, las vidas humanas.

MANLIO FABIO BELTRONES ASEGURA QUE VOTAR POR MORENA ES QUERERTE AHORCAR CON LA MISMA SOGA

El candidato al Senado por la oposición, Manlio Fabio Beltrones no se anduvo con rodeos y aseguró que proponer la continuidad de un gobierno fracasado con un desastre en seguridad, salud y en lo económico, es quererte ahorcar con la misma soga. En entrevista para un medio de Sonora, Beltrones indicó que lo que necesita el país son políticas públicas para la solución de problemas. “No sé a quién le interese, no descubro alguien a que le emocione seguir igual, con igual número de muertos, igual en inseguridad, en servicios lamentables de salud pública, con tantos desaparecidos, con nada de apoyo al campo sonorense. Votar por Morena hoy en día sería como quererte ahorcar con la misma soga, con la misma piola”, dice el candidato del PRI, PAN y PRD al Senado. Manlio tiene una gran experiencia política pues recordemos que fue gobernador de Sonora, presidente nacional del PRI, diputado federal y senador en dos ocasiones, ahora está en campaña porque busca regresar al Senado con la coalición “Fuerza y Corazón por México”

.ERNESTO GÁNDARA SE PRONUNCIA POR CONSTRUIR CON LA SOCIEDAD LAS MEJORAS QUE NECESITA SU ESTADO

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou aspirante a diputado federal de la oposición avanza en sus actividades porselitistas y durante una reunión con vecinos de la colonias que integran el sector de Los Valles en Hermosillo, Valle Grande, Valle Escondido, Valle Verde y Valle Hermoso, el candidato a Diputado Federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, Ernesto 'El Borrego' Gándara, expresó que las cosas buenas que se requieren para Hermosillo no se lograrán sin la participación de la sociedad. En este sentido, expresó su preocupación ante la constante promoción de la división y busca, en cambio, la unión entre sociedad organizada, legisladores y gobierno para lograr mejoras necesarias. "La vida pública no debe de ser por un lado los políticos y la sociedad por otro. Todo lo contrario; tiene que ser la gente que se involucra, no somos nosotros, es esta colonia, es Hermosillo", externó Gándara Camou, quien les ofreció trabajar de la mano desde el Congreso de la Unión.

RICARDO MONREAL DEFIENDE INICIATIVA A LA LEY DE AMNISTÍA

Mañana Miércoles el pleno del Senado se alista para discutir dos polémicas iniciativas de Ricardo Monreal, una que reforma la Ley de Amparo y otra en materia de amnistía. El coordinador de Morena recalcó que está dispuesto a discutir con seriedad acerca de su propuesta para modificar la Ley de Amnistía, la cual busca que el poder Ejecutivo sea el que otorgue la amnistía, esto con el fin de que los responsables de tragedias sean castigados y "México cicatrice sus heridas". "Soy un legislador que cree que México debe cicatrizar sus heridas, que debe de conocer la verdad y que debe de castigar a los responsables de problemas que han dejado profundas heridas a nuestro país . Por eso es que estoy planteando, como legislador, que se modifique la Ley de Amnistía" Cabe recorar que con la modificación, el poder Ejecutivo tendría la facultad de aplicar de forma directa amnistía a quienes proporcionen datos "fundamentales, verificables y comprobables" para las investigaciones.

HILDA FLORES ESCALERA PROMUEVE CON FRANCIA INVERSIONES PARA COAHUILA

Muy activa se mantiene la representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera quien siempre está en búqueda de inversiones para su estado, para muestra basta mencionar que la semana pasada se reunió Alfred Rodríguez, embajador en México de la Alianza Francesa para la Industria del Futuro. La funcionaria le habló de las bondades de su estado en busca de atraer inversiones. Recordemos que Hilda Flores tiene una gran trayectoria, pues fue senadora de la República. Diputada federal y local además de líder de la Organización de Mujeres priistas, experiencia que sin duda le permite desempeñarse con gran inteligencia para encontrar soluciones a los problemas de su estado. No la pierda de vista.

EDUARDO RAMÍREZ PLANTEA FORTALECIEMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COMUNIDADES DE CHIAPAS

A pesar de encabezar las preferencias electorales en las encuestas, Eduardo Ramírez Aguilar candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas no se confía y continúa recorriendo los municipios de ese estado para dar a conocer sus propuestas. El fin de semana estuvo en el municipio de San Andrés Larraínzar la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,(EZLN), tras su irrupción en Chiapas en 1994. "Para mí, San Andrés Larráinzar representa, el estandarte más importante de los últimos 30 años; mi reconocimiento al movimiento Zapatista que visibilizó a este pueblo que nunca antes lo habían visto". Aquel municipio asentado en la región Altos de Chiapas, agregó el candidato a la gubernatura, "fue famoso por los Acuerdos de San Andrés y saltó a la opinión pública, porque hubo gente que quiso y quiere trabajar por un mejor estado”. Se pronunció por la reivindicación de los pueblos indígenas, que se han mantenido en resistencia después de la Conquista, desde hace más de 500 años. “Resistieron a no dejar de pensar, en el sol, en la luna, como madre y padre, a la Madre Tierra; resistieron a pesar de que las cosechas atraviesan por el calendario lunático.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CONSIDERA QUE PROYECTO DE CLAUDIA SHEINBAUM LA LLEVARÁ A LA PRESIDENCIA

El ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, está muy confiado y asegura que el triunfo de Claudia es irreversible. Consideró que de cara a las elecciones del 2 de junio, luego del primer debate entre candidaturas a la presidencia de la República. Consideró que tras el desarrollo del debate organizado por el Instituto INE, desde el partido Morena y sus aliados perciben una ventaja absoluta.

CLAUDIA SHEINBAUM SE COMPROMETE A CREAR RUTA DE TREN TEPIC-MAZATLÁN-NOGALES

Claudia Sheinbaum, abandera a la presidencia de la República por Morena, PT y PVEM, estuvo de visita en Sinaloa y ahí se comprometió a crear la ruta de tren de pasajeros Tepic-Mazatlán-Nogales. “Privatizaron los trenes, nos dijeron que iban a ser los mejores trenes del mundo y ¿qué pasó?, desapareció el tren de pasajeros, así que vamos a recuperarlos. Son ocho proyectos pero, quizá, el que les interese es Tepic-Mazatlán-Nogales como ferrocarril de pasajeros. Vamos a seguir apoyando a Sinaloa, sé que tiene necesidades de drenaje, de agua potable, todavía. Vamos a seguir apoyando”, comentó la candidata del oficialismo en un mitin en Los Mochis. Después, en Los Mochis, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó que espera que todos los mexicanos en el extranjero puedan emitir su voto para el proceso electoral de este año. Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, — que tienen su nacionalidad mexicana —, puedan votar, eso se llama democracia", dijo.

IGNACIO MIER: LAS AFORES NO SE TOCAN

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sigue muy activo en su labor legislativa y esta semana se votará una de sus iniciativas más polémicas: la que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El legislador pidió a la oposición que la voten a favor al tiempo que aseguró que el proyecto no toca a las Afores, y por el contrario “protege los ahorros de las y los trabajadores para garantizar pensiones dignas”. “Es generoso, es solidario, es complementario, es un fondo que dignifica la vida de los trabajadores. Las Afores no se tocan: ni por las administradoras ni por partidos, gobiernos, por nadie, eso es de los trabajadores y tiene un gran valor significativo porque tiene que ver con una vejez, con una pensión digna para ellos”, apuntó. El líder parlamentario destacó que la reforma no se trata de una medida electorera, sino de justicia social y de dignidad para más de 45 millones de trabajadores y trabajadoras que vieron las consecuencias de las modificaciones la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997 y en 2006, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE REFORMAS PARA GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA A POLICIAS

Miguel Ángel Mancera, candidato a una diputación federal no descuida sus actividades legislativas, ni las causas sociales, para muestra basta mencionar que la semana pasada el legislador, acompañado de agrupaciones contra el cáncer y otros legisladores demandaron a la Comisión de Salud, que preside la morenista Margarita Valdez, dictaminar cuanto antes la iniciativa de Ley General de Cáncer, con la que podrían salvarse más de 57 mil personas que anualmente pierden la vida por esta enfermedad. Los senadores Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD; Verónica Martínez, Nancy de la Sierra y Mario Zamora, del PRI; Patricia Mercado de Movimiento y Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, recordaron que la iniciativa cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluido Morena. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera destacó que este proyecto tiene como objetivo principal la creación de un Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención y Cuidados contra el Cáncer. Dijo que los presidentes de comisiones expresaron su compromiso de que antes de que terminaran los trabajos legislativos el 30 de abril próximo, esta iniciativa estaría aprobada.

XÓCHITL GÁLVEZ PLANTEA FORTALECER POLICÍAS PARA RECUPERAR SEGURIDAD

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, afirmó que el 35 por ciento del territorio nacional está dominado por el crimen organizado, además indicó que hay comunidades en donde no pueden ingresar más que los propios delincuentes. Ante esta situación la senadora con licencia consideró que es necesario fortalecer las policías municipales, otorgar recursos a los gobiernos estatales para el tema de la seguridad y focalizar al Ejército en la seguridad nacional para recuperar el territorio. “En seguridad tengan la certeza de que se van a acabar los abrazos a los delincuentes. Tengan la certeza de que van a tener una presidenta valiente, echada pa ´delante” dijo durante su participación en el evento “Diálogo Industrial Caintra”. Agregó que lo que ella ha constatado durante su campaña que hay zonas del país en donde prácticamente manda el crimen organizado: “una parte de Guerrero, una buena parte de Michoacán, una parte del estado de México, ahora Chiapas, una parte de Tabasco, de Sonora, Sinaloa y bueno otros estados”, enumeró.





