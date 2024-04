Ana Lilia Rivera recorre Tlaxcala para dar a conocer propuestas de AMLO

Sin descuidar su labor legislativa, Ana Lilia Rivera, candidata de Morena al Senado, sigue recorriendo Tlaxcala para dar a concoer sus propuestas y, al mismo tiempo hablar de las 20 reformas de presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha comprometido a impulsar de ser reelecta. Detalló que, durante estos cinco años de trabajo se logró la aprobación de 62 reformas, pero reconoció que todavía hay pendientes, porque Morena no tiene mayoría calificada en el Senado de la República. En la comunidad de OcotlánRivera Rivera, sostuvo que las reformas presidenciales buscan fortalecer 10 áreas especificas, la primeras son reformas constitucionales y van enfocadas a construir más derechos sociales, “estas serán en beneficio de la población juvenil, que todavía no tiene acceso pleno a la universidad, escuelas públicas, de nivel superior, y que no tienen un ingreso pleno en las ofertas de trabajo”, apuntó.

MANLIO FABIO BELTRONES ASEGURA QUE EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO LOS MEXICANOS NO DEBEN PERMITIR LA CONTINUIDAD DE GOBIERNOS DE OCURRENCIAS

El candidato al Senado del PRI, PAN y PRD, Manlio Fabio Beltrones no se anduvo con rodeos y aseguró que los y las mexicanas no deben permitir la continuidad de gobiernos mentirosos, ineptos y de ocurrencias y por ello el 2 de junio deberán votar para corregir el desastre en que tienen sumido a México y a Sonora. “Digámosle a la gente lo que es la verdad ante la mentira de este gobierno” fue el contundente mensaje de Beltrones Rivera que los aspirantes a presidencias municipales, diputaciones locales y a candidatos al Congreso de la Unión deben llevar a sus electores en este periodo de campañas. En el inicio de las campañas locales de candidatos y candidatas de su estado, el ex senador, dijo que la coalición con el PRI, PAN, PRD y los liderazgos de la sociedad civil son fundamentales para decirles no a la continuidad de quienes se quieren reelegir y no a las decisiones autoritarias de un presidente y sus legisladores y por el contrario regresarle a México los equilibrios, el diálogo y la imparcialidad al Poder Ejecutivo.

EL EJÉRCITO DEBE REGRESAR A LOS CUARTELES, ASEGURA ERNESTO GÁNDARA

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou alabó la labor del Ejército Mexicano, pero consideró que debido a que tiene funciones muy claras no debe de estar realizando acciones que les corresponden a las policías. El candidato a Diputado Federal por el Distrito 5 de la Coalición Fuerza y Corazón por México dijo que se debe reforzar a las policías municipales y estatales para que se dediquen a atender la seguridad pública. Los ejércitos, en todo el mundo, están para defender la soberanía de sus países de amenazas externas o de seguridad nacional, no para andar en las colonias patrullando, comentó.

JAVIER LÓPEZ CASARÍN SE COMPROMETE A ATENDER SEGURIDAD EN ÁLVARO OBREGÓN

Javier López Casarín, candidato a la alcaldía Álvaro Obregón, por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, ha estado muy activo para buscar el voto popular y este fin de semana se comprometió a atender la seguridad de los habitantes de esa demarcación. En la Unidad Habitacional de Plateros y junto al candidato al Senado, Marcelo Ebrard, el aspirante morenista propuso duplicar el número de policías, usar drones para vigilar zonas de difícil acceso, como las barrancas, crear un centro de videovigilancia conectado al C5, además de capacitar de forma permanente a los uniformados, con enfoque de género y respeto a los derechos humanos. Asimismo, dijo que de ganar los comicios del próximo 2 de junio, establecerá una estrecha colaboración con la Ciudad de México y con el Gobierno federal para atender la seguridad. Por lo pronto, el aspirante sigue arriba en las encuestas y para muestra basta checar el ejercicio de opinión de Algoritmo que asegurá que tiene un 43 por ciento en las preferencias, mientras que la candidata de la oposición Lía Limón tiene un 38 por ciento.

EL LEGISLATIVO NO DEBE SER NINGUNEADO POR LOS DEMÁS PODERES, ASEGURA RICARDO MONREAL

Ante la polémica que han generado sus iniciativas en materia de Amnistía y de amparo, aprobadas la semana pasada en el Senado y que en los próximos días revisará la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el Poder Legislativo no debe permitir ser ninguneado por los poderes Ejecutivo y Judicial. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) subrayó que debe prevalecer siempre el control parlamentario, es decir, el propósito de la existencia del Poder Legislativo como un equilibrio real frente a los poderes Judicial y Ejecutivo. “Y si es conveniente aprender bien qué es el Poder Legislativo y no permitir que sea ninguneando por ninguno de los otros poderes. Es muy digno ser legislador y ejercer a plenitud sus facultades”, dijo.

HILDA FLORES ESCALERA PROMUEVE CON ISRAEL INVERSIONES PARA COAHUILA

Muy activa se mantiene la representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera quien siempre está en búsqueda de inversiones para su estado, para muestra basta mencionar que la semana pasada se reunió con la Embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger y su equipo, a fin de buscar la cooperación en beneficio mutuo. Además estuvo con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para colaboración en proyectos de infraestructura. Recordemos que Hilda Flores tiene una gran trayectoria, pues fue senadora de la República. Diputada federal y local, además de líder de la Organización de Mujeres priistas. Experiencia que, sin duda, le permite desempeñarse con gran inteligencia para encontrar soluciones a los problemas de su estado. No la pierda de vista.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE CLAUDIA SHEINBAUM NO DARÁ CARPETAZO AL CASO AYOTZINAPA

Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, está muy confiado y asegura que el triunfo de Claudia es irreversible. El también candidato a diputado federal por la quinta circunscripción, mencionó en una entrevista para un medio de Acapulco que en caso de llegar a la presidencia, Claudia no abandonará a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y mantendrá una línea de diálogo con ellos.

CLAUDIA SHEINBAUM DEFIENDE PARTICIPACIÓN DE MILITARES EN OBRAS PÚBLICAS

El viernes pasado ante los banqueros, Claudia Sheinbaum, abanderada a la presidencia de la República por Morena, PT y PVEM defendió la labor de las fuerzas armadas y dejó en claro que de ganar la presidencia valorará si deben seguir teniendo el control frente a obras construidas en esta administración como el Tren Maya, Interoceánico, y aeropuertos. "Por lo pronto está así, hay que mantenerlo de esa manera, valorarlo como está funcionando y, en todo caso, cambiar la situación, pero, así como está, por lo pronto hay que mantenerlo", dijo a pregunta expresa si es necesario que los militares sigan bajo el control de estas obras construidas en la actual administración. Como era de esperarse Sheinbaum señaló que la participación de las fuerzas armadas en la construcción de las obras públicas debe seguir, y descartó que se hayan dejado de lado a las empresas de construcción.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA CLAUSURA TALLER 10 POR MÉXICO

Miguel Ángel Mancera, candidato a una diputación federal no descuida sus actividades legislativas, ni el apoyo a los jóvenes y este fin de semana en el Senado clausuró los trabajos de la última edición del Taller Legislativo “10 por México” de esta Legislatura, que, a lo largo de nueve generaciones, ha capacitado a jóvenes sobre el trabajo legislativo del Senado. Cada uno de esos talleres concluyeron con la simulación de un debate en el que las y los estudiantes presentaron iniciativas en el Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. El legislador del Grupo Parlamentario del PRD expresó que con esta clausura termina una etapa de un taller en el que se han brindado oportunidades y habilidades a los jóvenes para el debate, las tareas y el ejercicio parlamentario.El curso, destacó Mancera Espinosa, ya cuenta con un prestigio “y nos están buscando en otras universidades”, porque es un taller que aborda situaciones de la realidad parlamentaria”.

XÓCHITL GÁLVEZ LLAMA A NO NORMALIZAR ASESINATOS DE NIÑOS Y SE ALISTA PARA VISITAR SINALOA

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, se encuentra muy activa en su campaña presidencial donde toca temas sensibles para la sociedad y en Morelia, al reunirse con familiares de víctimas de la violencia y rendir un homenaje a la memoria de los 13 mil 431 menores de edad asesinados en México en lo que va de este sexenio, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo un llamado a no normalizar estos crímenes. En la Plaza Morelos de esta ciudad, donde colectivos colocaron miles de pares de zapatos y veladoras para visibilizar los infanticidios, la aspirante de la coalición PAN, PRI y PRD lamentó la indiferencia del gobierno federal ante el clamor nacional de justicia por las víctimas de la violencia. Se espera que el póximo martes 30 de abril la abanderada opositora visite Sinaloa, donde encabezará un evento masivo a las 18 horas tiempo local que se llevará a cabo en el parque las riberas de Culiacán. No la perderemos de vista

