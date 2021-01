Arte y academia

Por Ana María Longi

SERGIO PERAZA, ARTISTA URBANO, CUYOS GIGANTESCAS ESCULTURAS, ENCIENDEN, ALEGRAN Y REVISTEN NUESTRA VIDA MARINA





“Creo que muchos de nosotros pensamos que el año 2020 se esfumó. Nos lo robaron. Quedamos paralizados, porque en mi caso yo traía un ritmo de trabajo ----durante el 2019---, muy bueno. ¿Y quién nos opinó algo tan verdadero? Nada menos que Sergio Peraza, quien al igual que su famoso padre, el inmortal escultor Humberto Peraza, nos alegró con su arte, no sólo el Centro Histórico sino numerosos rumbos de nuestra Ciudad Capital y espacios de la República y hasta de Europa; Sergio, --¡¡y válganos su tan original costumbre---, luego de elaborar algunas de sus creaciones en mármol y en metales con alturas de 10 metros en adelante; suele colocarlas con esfuerzos supremos, nada menos que dentro de las profundidades --de gran ambiente turístico---, de nuestras por siempre anheladas orillas playeras.

Así, el muy joven, extrovertido y muy simpático artista, charla con nosotros detalles de su carrera no sólo interesantes, sino incluso virales: “Fíjate, que el busto de bronce del poeta Amado Nervo que hice para el merito centro histórico de Mazatlán Sinaloa, en la esquina de las calles Constitución y Carnaval, lo removieron en marzo de 2020 sin previo aviso. Situación que causó revuelo, pero por fortuna se trataba tan sólo de una medida para mejorar su ubicación, y fue el mismo Municipio, quien lo decidió así. Ante esa sorpresa me llamaron y una vez resuelto el misterio y reubicado el busto se hizo otra develación con homenaje al poeta nayarita a la que no asistí porque ya estábamos entrando en la pandemia.

“No es el primer busto de Nervo que realizo nos aclara Segio, porque hay otros que hice en diferentes etapas. Uno de ellos, fue para la casa donde nació en Tepic Nayarit, y que ahora es un Museo. No niego que ha gustado. Razón por la cual, es que me buscan y me encargan otros más. Y como a mí no me gusta repetirme, no hago una copia del mismo molde, sino que cada busto tiene una carga emocional diferente, no son iguales. Bueno eso pasó justo cuando inició esta locura llamada COVID 19.

Tengo entendido que poco antes del fatídico 2020, presentaste una exposición en la Universidad iberoamericana, campus Santa Fe, llamada "El Cincel del Alma". ¿Porqué la llamaste así tan bonito?

“Yo pienso que el alma se puede modelar, metafóricamente hablando con cincel, como es mi caso; aunque también un golpe duro de éste puede quebrar el alma; y también los hay quienes ya tienen un alma oscura, y por más cincel que le des, no cambiarás su fealdad. Yo aspiro a que mis obras se sientan que fueron creadas por un ser de alma sensible. Por eso, en esa exposición reunimos obras de 25 años de constante trabajo: Pinturas, grabados y esculturas de diferentes materiales que tuvimos que pedir prestadas a colecciones particulares dado que hubo muchas que son piezas únicas. Obras que hice con el cincel de mi corazón. Esa exposición me la inauguró el Rector de la Ibero, el Maestro David Fernández Dávalos y cortó el listón mi invitada especial la licenciada Angeles González Gamio, nieta del arqueólogo Manuel Gamio. (de quien hice el busto de bronce que está en el Museo del Templo Mayor). Igualmente en la Ibero dicté un par de conferencias a jóvenes universitarios de diferentes carreras, invitado por el Programa de Reflexión Universitaria. Es importante tener los pies en la tierra y acercarse a los más jóvenes como artista profesional y como ser humano que tiene experiencias positivas que compartir.

Tenemos entendido que de Junio a Aagosto, elaboraste otra gran exposición que se llamó: Los Rostros de las Letras.¿Cierto?

“¡Gracias por recordármelo! Ya que se trató de una exposición itinerante conformada por bustos de escritores, poetas, historiadores y arqueólogos que son parte fundamental de nuestra Cultura Nacional. Esta vez la presentamos bajo los auspicios de El Colegio de Michoacán en la biblioteca de su sede, en Zamora.

También fui invitado a dar una conferencia en la Universidad Vasconcelos, a jóvenes universitarios michoacanos. Ambos eventos los disfruté mucho, y quedé agradecido con el Colegio de Michoacán, pero no sólo de palabra sino que efectué la donación de una obra escultórica a su biblioteca que lleva el nombre del célebre historiador michoacano Luis González. Así que ya de manera permanente tendré presencia en ese magnífico centro académico.

GRAN EXPO ACERCA DEL XOLOTZCUINTLE

Nos enteramos que entre el fin del 2019 e inicios del 2020, se inauguró una bellísima exposición con el tema del perro pelón mexicano, el Xoloitzcuintle, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH en las instalaciones del Museo del Carmen en San Angel CDMX. Cuéntanos.

“Xolos, compañeros de viaje”, es una exposición que recorre los orígenes mesoamericanos de esta raza particular de perro, y su relación con la cosmogonía y vida cotidiana de los antiguos mexicanos, y de su proceso evolutivo hasta nuestros días en la cultura, así como en las artes plásticas, fue donde entré yo como escultor del presente. Participo con seis obras en esa exposición, dos dibujos, una pintura una escultura de bronce, una escultura de terracota y una escultura de madera y papel. Lo que yo defino como mi Xoloarte. Esta exposición Xolos Compañeros de Viaje, se puede visitar en el Museo del Carmen hasta…. no sé cuándo, pero esperando se re -abran los museos en este 2021.

“No obstante, claro y si las condiciones son favorables, viajará a otros museos de la República Mexicana. ¿Estamos en lo cierto?

“Cierto. Yo he prestado al INAH mis obras por dos años. Así que, mi Xoloarte se mantendrá viajando y mi firma tendrá presencia y permanencia todo este 2021.

Se puede visitar por ahora virtualmente, desde la comodidad del hogar. En 2020, yo venía de dos eventos, de cierre del 2019: Una exposición más y la develación de un busto. Mi expo, Los Rostros de las Letras, al concluir en El Colegio de Michoacán, fue trasladada y presentada durante el Festival Internacional Cervantino en la Biblioteca de la Universidad de Guanajuato, donde estuvo hasta el último día de enero 2020. Afortunadamente me regresaron las esculturas empezando febrero, antes de la pandemia. En esa exposición itinerante básicamente son las mismas obras que ya estuvieron antes expuestas en la Biblioteca de El Colegio de México, en la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de Ciudad de México, y en El Colegio de Michoacán y que en otros años y por separado las presenté en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

BRONCE BAJO EL MAR ANTES DE LA PANDEMIA

“De la misma manera, antes del “año malo “ (2020) estuve en diciembre 2019 en Cozumel Quintana Roo, donde por tercera ocasión develé un busto de bronce bajo el mar. Esto en el marco del Internacional "Scuba Fest", que es un evento donde se reúnen buzos de todas las latitudes del orbe, para presentar conferencias, documentales, y enfatizar a las autoridades del mundo por la atención al cambio climático y sus negativas repercusiones al medio ambiente. En este festival, también se rinde cada año homenaje a los más destacados buzos que logran con su trabajo un cambio de actitud social hacia el cuidado de los océanos. Yo entro en la parte artística del evento, ya que se le rinde homenaje muy especial a determinada figura del buceo con un busto de bronce creado por mí. Este año fue el homenajeado el buzo, espeleólogo y alpinista Sergio Zambrano.

“En otros años hice a Ramón Bravo (2014) y a la Dra. Sylvia Earle (2015).

Estos bustos de bronce los colocamos bajo el mar en una ceremonia subacuática, algo fuera de lo convencional. Y yo mismo además de hacer la obra, me sumerjo y buceo para su colocación, por lo cual me emociona decir que también hago esculturas para el fondo del mar, algo que la vida me ha regalado es este contacto con buzos y ecologistas y gente comprometida por el futuro de nuestro planeta.

Cada año voy al menos una vez al mar, este horrible 2020, fue la excepción. Que bueno que antes de la pandemia tuve ese trabajo en el Caribe mexicano y pude bucear y abrazar a mis amistades cozumeleñas”.

“Entonces, luego, se desató el virus y la orden de “Quédate en casa” y yo como todo mundo , vimos sucumbir nuestros proyectos. Mi exposición “Los Rostros de las Letras” ya estaba lista para irse al estado de Puebla, y se canceló. En Michoacán me habían solicitado el busto de un historiador, pero además vino el recorte presupuestal que afectó a tantas instituciones de ciencia y cultura , y pues también se cayó ese proyecto. Duele que la educación en este país esté tan poco atendida, y que se reduzcan los presupuestos.

“Sin embargo, otros proyectos con algo de dificultad, salieron a flote. Por ejemplo, me encargaron un busto de bronce para la Junta de Agua Potable del Estado de Yucatán, el homenaje en escultura al doctor Francisco Solís Aznar, quien fue el responsable que a partir de finales de los años sesentas, se potabilizara toda el agua en ese estado, lo que do por resultado que la población infantil yucateca, principalmente, dejara de padecer terribles enfermedades gastrointestinales. Ese busto se iba a develar en el verano del 2020, pero ahora no tengo idea de cuando se hará ese homenaje tan merecido.. Pero la escultura la terminé en tiempo y forma y ya está por allá, empaquetada, pero aguardando al semáforo verde.

Y el encierro se hizo mas llevadero cuando mi amor a la lectura y los libros rindió frutos, porque la Librería Gandhi se cerró al público, pero siguieron en línea dando servicio y esto me atañe porque, tienen una revista electrónica que se llama “Lee Más” y su editora me solicitó una entrevista a distancia, en la cual mostré con entusiasmo mi biblioteca, para compartir con todos algunos títulos y recomendando mis libros favoritos. .Esto se puede ver en el canal de la Gandhi, como “El Librero de Sergio Peraza” en You Tube. El no salir de casa, se hizo mas largo, y yo aproveché para leer mucho, y lo sigo haciendo.

SERGIO MENCIONA A SU FAMOSO PADRE

“En el último semestre del año, tuve otro encargo de trabajo. Hice el retrato escultórico en bronce de la fundadora del Museo de la Canción Yucateca AC, para la hermosa ciudad de Mérida, también en Yucatán. Ese trabajo me tuvo ocupado unos meses, trabajando pausadamente, porque no había fecha para la develación… incluso hoy tampoco hay fecha… ese busto también lo terminé y mis clientes están muy satisfechos con el resultado, pero a mi me pone triste no poder ir a la "ciudad blanca", a la tierra de mis ancestros. Hay que cuidarse y en estos tiempos no me subiré a un avión. Quizás durante el 2021 tendremos mejores posibilidades y entonces si iré a los eventos que se programen para inaugurar mis esculturas.

Viéndolo en perspectiva, he logrado llevar el apellido que me dió mi padre, más allá de lo que él hubiera imaginado. Ya son muchos países donde he llevado mis obras, tengo una estatua monumental en Cd Del Carmen Campeche, la "Stella Maris" ( 27 mts. sobre el mar), contemplando la escultura, en mis pensamientos estaba mi papá, mi viejo. Sé que estaría orgulloso del más joven de su estirpe, y que desde hace casi 30 años, no he detenido mi trabajo de escultor, día con día, he logrado ser un escultor constante, equilibrando el encargo público oprivado , con exposiciones, conferencias y con mi trabajo más libre como artista propositivo. Por eso ahora que lo recuerdo; sé que desde el cielo o donde quiera que su energía vibre, estará contento porque yo soy escultor de los pies a la cabeza, ya que él me inculcó el profesionalismo, y el amor al arte. Y que mis logros son también en su honor, honrando su memoria y que sigo evolucionando como artista, y que aún no llego a esa plenitud pero en el camino su esencia siempre me acompaña”.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL COVI 19

A los que ya se han ido; no les olvidamos. A todos: doctores y doctores, enfermeros y enfermeras, a los que batallan con la limpieza hospitalaria, En fin, a todos los que afrontan con gran valor a la terrible enfermedad del año 2020; y que arrancó a cientos de miles de sus familias. A todos con amor les guardamos respeto y un lugar en nuestros corazones. Estaremos en deuda siempre con los cuerpos médicos, desde los choferes de ambulancias y personal de limpieza y seguridad hasta los médicos que libran la batalla en la primera línea contra el virus, cara a cara. A os que necesitan un monumento en tiempos de calma, y en todas las ciudades y pueblos del país, menos bustos de Benito Juárez, y más y más de cada galeno que ha dado la vida por nosotros. Y no sólo esculturas figurativas, sino murales, pinturas, interpretaciones musicales, poemas que permitan a los artistas volver a una actividad pública y que sean remunerados. El gobierno mexicano debería hacer eso, en cada entidad del país; darle trabajo y sustento a los artistas, para que homenajeen con su arte a la ciencia médica.

“Espero que aprendamos la durísima lección y que se equilibre la economía y los valores humanos, en esta sociedad descarrilada, donde gana más dinero un equipo de futbol de primera división que todos los médicos que salvan vidas por todo el país, que aprendamos también lo importante que es el arte y la cultura durante los tiempos difíciles, porque nos mantenemos cuerdos gracias a la música, a la lectura, al estudio de la historia del arte, o quien puede tener un mural una escultura, una pintura cerca de su entorno, pueden abstraerse de los terrores que estamos viviendo en la actualidad. Comentar las obras de arte en familia es sembrar optimismo en el ser humano. El arte vive su propia vida siempre en proporción a la vida humana”, expresó finalmente Sergio Peraza Ávila, en este enero 2021.





Un beso…Y hasta la próxima charla