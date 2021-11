Arte y academia | La oferta teatral para bebitos: Todo un éxito

Una directora de artes escénicas como Michelle Guerrero y un actor igualmente experimentado como Alejandro Chávez, demostraron con hechos, que ocupar un amplio espacio teatral como la Sala María Tereza Montoya ---Eje Central Lázaro Cárdenas 912, colonia Periodista, Alcaldía Benito Juárez---; puede resultar una experiencia inolvidable. En especial, si el público que hizo fila para adquirir su boleto, fue conformado por espectadores entre los 8 meses y los 4 años de edad; logrando, mediante su presencia y su valiosa atención de los pasados 6 y 7 de noviembre, a las 13 horas; qué, la obra artística y cultural llamada “AGUA”; que tanto disfrutaron visualmente, les resultó, efectivamente, una diversión ciento por ciento divertida e interesante. Amén, que de la más alta calidad creativa. Puesto qué, el público tan pero tan especial, era parte de una antigüedad, que podía medirse no sólo en días sino incluso en horas. Dentro de un experimento de arte y cultura, que resultó mágicamente inesperado, puesto qué, puesto qué…A los niñitos que cruzaron la oscura sala, en brazos de sus padres, para ocupar junto con ellos sus butacas, el espectáculo ---oh sorpresa increíble y mágica---, simple y llanamente, les encantó. Ya que todo el trabajo escénico, les resultó no sólo adecuado, exitoso, novedoso y hasta genial; sino lo mejor de lo mejor, acertadamente divertido. Respuesta que todos ellos demostraron con caritas alegres y bracitos festivos...

¿Y qué más ocurrió? Buena pregunta. Porque la consecuencia fue todo lo contrario a adjetivos como: aburrido, expuesto, dudoso, absurdo, erróneo, tonto…o más que todo eso junto. ¿Y Porqué? Porque al final, tanto adultos como pequeños asistentes, se mostraron simple y llana mente felices, sorprendidos y super encantados. Respuesta que los expertos en la materia definen como: ”asombroso”. Ya que “Agua”, a la que se le dedicó mucho tiempo, dinero y esfuerzo; simple y llanamente, triunfó. Se logró. Constituyó todo un logro intelectual, cultural y artístico perfectos. Y cuál es la razón, para afirmarlo? Sencilla: Porque a ellos, a los bebitos, simple y llanamente, les encantó.

¿Más detalles?: Sí. Porque; con danza, música, juegos, vapor, burbujas y objetos que cambian de posición, los más pequeños se acercaron a las artes escénicas. Todo ello de la mano del colectivo Teatro en Espiral en colaboración con Flores Teatro Danza. Pero continuemos: Esta función se planificó para la primera infancia, con un espectáculo en el que los bebés de 8 meses a 4 años se aproximaron al agua de manera diferente, para conocer las características físicas y sonoras de este elemento. Bajo la dirección de Michelle Guerra, el artista multidisciplinario Alejandro Chávez explora el movimiento y lleva a los pequeños por un recorrido sensorial, ayudado por esponjas, cubetas, hielo, una tetera, una escalera y otros elementos en la escena. En entrevista, el actor refirió que se trata de una exploración que presenta al agua en sus diferentes estados: líquido, sólido y gaseoso; y con la que el personaje transita también por diferentes estados corporales en relación con este elemento.

“Se trata de una aproximación cercana a la niñez; ya que está basada y concebida a manera de una investigación sensorial acerca del asombro, la curiosidad y el descubrimiento. Cada parte de la obra, busca ir viajando a través de estos estados, que como los citados, tiendan a despertar el factor “curiosidad” en los más pequeños”.El artista multidisciplinario invitó al público a asistir a las funciones y contagiar este gusto en los infantes; pues considera que el teatro contribuye a formar personas más sensibles, con una percepción distinta del mundo y abiertas a otros horizontes y maneras de vivir.

El codirector de Flores Teatro Danza hizo un llamado a ver Agua, como una oportunidad de regresar al teatro de manera presencial después de un inevitable pausa: “En estos momentos es fundamental para las infancias regresar a ver algo que los sorprenda, para pasarla increíble”.Colectivo de Teatro en espiral y Flores Teatro Danza son dos grupos especializados en arte escénico para la primera infancia, siendo dos de las agrupaciones pioneras en este formato escénico. A la par de su trabajo de producción, han creado espacios para la reflexión y visibilidad de estos públicos. Este espectáculo te espera, repetimos, en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 912, Col. Periodista. Con descuentos del50% a estudiantes, maestros,INAPAM, residentes y empleados de la demarcación. Gracias. Con un beso.