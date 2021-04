¿Caerá Yunes? Según la FGR el ex coordinador de Asesores de Gobernación y titular del ramo durante la ausencia del secretario Diódoro Carrasco en el Comité de Internet, Miguel Ángel Yunes Linares (MAYL) es investigado por su gestión en el ISSSTE, espera avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer presuntas responsabilidades.

En campaña: MAYL acusó sin demostrar que su rival fue beneficiario del antecesor Javier Duarte (JV) pero el 12 de julio presumiblemente se retractó y asistió la Conago para saludar al presidente electo de México en una hilera de gobernadores quienes esperaban estrechar la mano de AMLO.

2018: A principios del año AMLO criticó a MAYL "ahora tienen un gobernante con un reloj de 6 millones al ser exhibido portándolo ¿cuál es la diferencia con Duarte?” apuntó el tabasqueño quien agregó "así como la esposa de JDO escribía –merezco abundancia, abundancia– ahora Yunes Linares repite lo mismo”. Acto seguido el gobernador difundió un video donde advirtió "Le pediré debatir el domingo en Xalapa donde gobierna su partido".

Caso ISSSTE: Ramón Méndez López es autor del libro La Campaña del dinero Sucio en el cual resumió "en 2009 el ISSSTE pagó por publicidad en medios impresos de todo el país 11 millones 600 mil pesos de los cuales facturaron a Veracruz, 4 millones 578 mil, cuando MAYL no vacilaba en comentar a quién lo quisiera escuchar "cuento con la simpatía total del presidente Felipe Calderón (FC) para ser el candidato del PAN al gobierno de Veracruz".

Fraude 2006. Según el ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo (RM) el panista FC cometió fraude electoral en 2006 y AMLO ganó la presidencia pues “En mis actas sabía que mi paisano era el ganador pero nadie me pidió esa información". Así respondió RM a la pregunta formulada en el Hotel Presidente después de una comida que sostuvo con Carlos Alazraki. Ese ex presidente amigo de MAYL, nombró a Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública.

Palacio de Enríquez: Con la bandera de "gran promotor de obras hospitalarias para Veracruz, MAYL aprovechó para enfrentar a su rival histórico, el gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán y a su delfín Javier Duarte. El martes 19 enero 2010 las inserciones de MAYL alcanzaron su objetivo cuando con motivo del 50-Aniversario del ISSSTE, su amigo y autor del fraude electoral del 2006 FC, hundió su cara en el pastel conmemorativo con el cual inició formalmente su campaña por el gobierno de Veracruz. Dejó en el camino al ex candidato 2004 Gerardo Buganza quien después despachó como secretario de Gobierno de JD…SMSEM: Coadyuva con autoridades educativas y sanitarias, en la campaña de vacunación a maestros y personal del sector educativo en la entidad que iniciaría en mayo.