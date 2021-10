Así lo dice La Mont | Indiciado FAE/BT3/16/04-03

Origen del Rosario: La presentación el 1° de marzo 2004 en un noticiero nocturno sobre los gastos de Gustavo Ponce (GP) en Las Vegas desde el momento que arribó a la capital del entretenimiento mundial y el empresario político purépecha que lo llevó a su esparcimiento ¿Quién filtró al argentino los números de cuenta de GP y su esposa Esperanza González?

Destinatario: En su momento InSight Crime mencionó que el Consejo Nacional de Seguridad de Condolezza Rice (2001-2004) encargó al Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) el seguimiento de funcionarios mexicanos asistentes a Las Vegas no solo de CDMX, sino federales y para ello contaron con el apoyo de la AFI.

Estrategias: Diseñada por un ex presidente y ex candidato a Los Pinos del PAN, para favorecer a Carlos Ahumada y Rosario Robles Berlanga (RRB) en detrimento del Distrito Federal, la cual se manejó en El Independiente y con repartición de emolumentos entre columnistas. "La ex jefa de Gobierno y ex líder del PRD por cuya puerta entró el empresario Ahumada a financiar a políticos de ese partido, especialmente al gobernador de Michoacán, está en su vieja casa escribiendo un libro que promete, en sus últimos capítulos ser una bomba”. AP PGR/SIEDO/ UEJOFM/018/2004

Haraquiri: "Rosario Robles podría hacerse pedazos en las trampas en las que ella misma se metió al mezclar su relación con Ahumada y los asuntos políticos del partido”.

Qué sabe RRB: “Fue la clave para entender el tamaño de la bomba que hizo explotar Ahumada, siguiendo instrucciones de personas cercanas a Fox y podría aportar luces de cómo Carlos Salinas intervino para saldar las deudas de publicidad política que tenía el PRD con las cadenas de televisión".

Por qué calla: ¿Realmente RRB y su lugarteniente el empresario de comunicación Ramón Sosamontes guardaron información adicional a la AP SIEDO PGR que como dijo el veracruzano Miguel Ángel Yunes "Cimbrarán a México"?

Complot: Si lo fue y juntos con los claroscuros del IFE Luis Carlos Ugarte revirtieron los 22 puntos que el PRD mantenía sobre los aspirantes del PAN Santiago Creel y Felipe Calderón y el priista Roberto Madrazo que aplazaron el arribo de la 4-Transformación a Palacio Nacional.

RRB y Ahumada: Se conocieron (vía la actriz y política María Rojo) cuando Rosario Robles era dirigente del PRD. El romance fue espectacular, con vuelos en jet privado y encuentros en Punta Cana.

Durango: En caso que PAN, PRD y PRI Ismael Hernández Deras concreten una alianza en la tercera entidad que exporta mano de obra a EU con Héctor Arreola Soria se avizora una nueva alternancia. El ex gobernador es la carta visible para arribar al CEN del PRI, sujeto a los resultados que arroje la actual dirigencia de Alejandro Moreno en la renovación de seis gubernaturas en 2022.