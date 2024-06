Claudia Sheinbaum primera presidenta de México

Un triunfo innegable obtuvo la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera mujer presidenta en la historia de México con una votación de cerca del 60 por ciento. Muy contenta se le vio a la virtual ganadora de la presidencia de México quien agradeció a las y los mexicanos que emitieron su voto a favor de su proyecto político. En El Zócalo, acompañada de Clara Brugada, virtual ganadora de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y personalidades destacadas de la Cuarta Transformación, prometió llevar a México por el sendero de la paz, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. “Me comprometo a gobernar con humildad y responsabilidad, este triunfo del pueblo de México es el triunfo de la revolución de las conciencias. Gracias al pueblo de México, este es tu triunfo”

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FELICITA A SHEINBAUM

Joe Biden felicitó a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por su contundente triunfo en las elecciones de este 2 de junio.“Felicito a Claudia Sheinbaum por su histórica elección como la primera mujer Presidenta de México”, dijo el norteamericano. Añadió que confía en trabajar estrechamente con ella en el espíritu de colaboración y amistad que refleja los lazos duraderos entre nuestros dos países”. También el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, señaló: “Felicitaciones a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por una victoria histórica. Nuestro acuerdo de libre comercio es la envidia del mundo y el resultado de una relación sólida y mutuamente beneficiosa”. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también lanzó sus mejores deseos tras el triunfo de Sheinbaum. “Felicidades Claudia Sheinbaum por su histórica elección como la primera mujer Presidenta de México. México y la UE comparten profundos vínculos históricos, económicos y culturales. Espero fortalecer nuestras relaciones bilaterales bajo su liderazgo”, escribió en redes sociales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó que haber ganado las elecciones es un hecho sin precedentes para el país. “Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum, juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando”. El presidente de España, Pedro Sánchez y de Chile, Gabriel Boric Font externaron su apoyo, luego de las elecciones históricas de México y respaldaron a la próxima mujer presidenta para seguir trabajando y fortalecer sus relaciones internacionales.

ANA LILIA RIVERA Y JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ LIMA SUBEN EN PREFERENCIAS ELECTORALES

Los ciudadanos de Tlaxcala ratificaron su confianza a Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima quienes estarán seis años más en el Senado de la república. De acuerdo a los resultados la fórmula integrada por Rivera Rivera y Álvarez Lima obtuvo 238 mil 792 votos que representan el 40.1 por ciento de la votación, mientras que Anabell Ávalos obtuvo el respaldo 128 mil 483 que representa 21.5 por ciento de la votación. Mientras que la tercera posición fue para el candidato del Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio González Hernández con 70 mil 596; Elsa Cordero Martínez de Movimiento Ciudadano con 63 mil 858 y el candidato del PT, Rodrigo Cuahutle Salazar obtuvo una votación de 54 mil 685 votos.

.MANLIO FABIO BELTRONES SÍ LLEGA AL SENADO

Manlio Fabio Beltrones que se perfilaba para ganar por el principio de mayoría relativa, llegará al Senado pero por primera minoría. Y es que el primer lugar lo obtuvieron Lorenia Iveth Valles Sampedro y Lizeth Teresita Vázquez Ochoa de Morena con más de 372 mil votos, lo que representa y en segundo lugar a Manlio Fabio Beltrones y Erick Ivan Jaimes Archundia de PRI, PAN PRD con 229 mil votos. Así que las candidaturas que obtienen más votos son las que ganan bajo el principio de Mayoría Relativa, es decir, estas Senadurías se eligen de manera directa. En total se eligen 64 Senadurías por este principio en toda la República, es decir, dos por entidad. Al partido político que obtiene el segundo lugar en la votación de cada entidad, se le asigna una Senaduría por el principio de Primera Minoría.

LUIS DONALDO COLOSIO ALCANZA UNA SENADURÍA

Luis Donaldo Colosio Riojas será otro caso similar al de Manlio Fabio Beltrones y a medida que se han computado las actas en Nuevo León, el lugar que ocupa en la carrera como candidato al Senado por Movimiento Ciudadano se ha deslizado entre la primera y segunda posición con poco más de 705 mil 503 votos; mientras que el primer lugar lo tiene Waldo Fernández González, candidato de Morena y aliados, con 735 mil 247 votos. Y aunque Colosio entraría a la Cámara Alta por el principio de primera minoría; esto porque lleva más de 10 mil votos de diferencia respecto al tercer lugar, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el concepto de primera minoría se refiere a uno de los tres principios de elección por las que son asignados escaños en el Senado.

RICARDO MONREAL PIDE NO DEJAR DE LADO A QUIENES NO VOTARON POR MORENA

El senador Ricardo Monreal Ávila celebró los resultados electorales del domingo y aunque aseguró que los resultados no fueron una sorpresa para nadie, porque prácticamente todas las encuestas señalaban que Claudia tendría una victoria abrumadora sobre la oposición, reconoció que su movimiento no debe dejar de lado a quienes no comparten su visión. “Vivimos en un país diverso, lo que implica que no todas las personas estarán de acuerdo con nosotros, y esas voces no serán ignoradas. Nuestro movimiento está plenamente comprometido con la democracia, la pluralidad y la integración de todas las fuerzas de nuestro país”, dijo. Monreal calificó la votación como un triunfo histórico, inédito, que representa la consolidación de la Cuarta Transformación y un refrendo de confianza para la visión liberal de nuestro país.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR GANA DIPUTACIÓN FEDERAL, PERO SE PERFILA PARA FORMAR PARTE DEL GABINETE DE SHEINBAUM

Alfonso Ramírez Cuéllar, ya puede decir “misión cumplida” pues no sólo contribuyo en gran medida al triunfo de Claudia Sheinbaum, pues fue un gran activo en su campaña, sino que también logró asegurar una curul en la Cámara de Diputados, sin embargo, el ex líder de Morena cuenta con una amplia trayectoria que no será desaprovechada por Sheinbaum, por lo que no dudamos que sólo dure unos días en San Lázaro para integrarse en el gabinete, probablemente como próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PRESENTA INICIATIVA EN LA PERMANENTE PARA GARANTIZAR LICENCIAS MÉDICAS A PADRES DE MENORES CON ENFERMEDADES GRAVES

Para garantizar que las autoridades administrativas de los institutos de seguridad social, otorguen licencias médicas a madres, padres o tutores de menores de edad con enfermedades graves, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa que reforma los artículos 37 BIS de la Ley del ISSSTE y 140 de la del Seguro Social. En entrevista, el senador del PRD explicó que, a pesar de la “buena voluntad” de las reformas que se realizaron en 2019 a estos ordenamientos jurídicos, que contemplan que en los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, podrán ausentarse de sus labores, persiste la negativa de las autoridades administrativas de estos institutos de otorgar esta prestación. Detalló que su propuesta pretende fortalecer el ordenamiento jurídico que actualmente se encuentra en vigor, al considerar que presenta algunas debilidades como la edad de los menores, que sólo se otorga este beneficio a los padres y madres de infantes que padecen algún tipo de cáncer, no toma en cuenta los tutores y las autoridades administrativas no tienen establecido un plazo para conceder dichas licencias.

CLARA BRUGADA GOBERNARÁ LA CDMX

Los números no mienten y aunque parecía difícil Clara Brugada será la nueva jefa de gobierno de la capital. Y es que la exalcaldesa de Iztapalapa alcanza el 51.8% de los votos, es decir, 2 millones 581 mil 153 votos; Santiago Taboada, de la coalición Va X La CDMX obtiene, hasta el momento, el 38.8% de los sufragios, esto es 1 millón 933 mil 471. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 12 puntos porcentuales.

IGNACIO MIER SE PERFILA PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA O LA COORDINACIÓN DE MORENA EN EL SENADO

Ignacio Mier Velazco, Senador electo de la República, celebró el triunfo contundente de la 4T y agradeció a la ciudadanía por su generosidad y confianza en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante la jornada electoral del domingo 2 de junio. No es difícil adivinar que el legislador cuenta con gran experiencia parlamentaria por lo que su nombre suena fuerte para ocupar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la próxima legislatura e incluso la presidencia de la Mesa Directiva. Además de que estará presente en la junta de coordinación política, pues su capacidad de negociación y el don de saber escuchar contribuirá al trabajo que realizará la próxima presidenta. No lo perderemos de vista.

