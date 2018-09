¿Cómo dijo?

Hay que ser puntuales y punto

Los políticos son especialistas en hacer —y mucho más en usar— las famosas “frases hechas”, esas que aparentemente son muy ingeniosas y que luego de tanto usarlas se “chotean” o sea que se vuelven vulgares y corrientes… que ya no se escuchan tan bien después de un tiempo.

Hay una frase que he escuchado últimamente a muchos políticos, es: “Tenemos que tratar los temas puntuales de nuestro gobierno…”. Y yo me pregunto: ¿acaso estos temas son tan puntuales porque siempre llegan a tiempo?

No, para nada. Lo que pasa es que les parece muy elegante usar “puntuales” como sinónimo de “importantes” pero no lo son. Lo puntual —además de ser lo que “llega a la hora convenida”— es algo que no se puede dudar, algo cierto; si acaso lo que se quiere decir es que los dichosos temas a tratar son ciertos, no una cosa inventada por nuestros inocentes políticos.

No es difícil deducir que la palabra “puntual” proviene del latín puntualis que es “lo relativo al punto” y de éste —del punto— hay muchísimas palabras derivadas de él. La palabra “punto” a su vez, proviene de punctum, que significa picadura o punzada. Cuando terminamos de escribir una frase ponemos un punto, una señal pequeña redondita que le indica al lector que ahí se acabó la idea que estaba leyendo. En los textos, el punto tiene muchas otras funciones como el punto de la letra i, para marcar el cierre de una abreviatura y para indicar pausas como el caso de los dos puntos y el punto y coma. En matemáticas, el punto separa a la parte entera de la decimal en los números.

“Nos vemos a las doce en punto”, le decimos al amigo para vernos en algún punto de la ciudad para tomarnos un café; en el primer caso, usamos el punto para marcar la exactitud de la hora —“en punto”, ni un segundo más ni uno menos—mientras que en el segundo caso, el punto indica algún lugar de la ciudad y se entiende como un lugar exacto, no una zona extensa. Luego resulta también que el café está “en su punto”, que quiere decir que está hecho de inmejorable manera y con un perfecto sabor. Ya se me antojó uno.

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Moisés Reina pregunta: Escuché la expresión “La caja está llena de triques”. ¿Existe la palabra “triques”? Si existe, ¿qué significa?

RESPUESTA: Los triques son trastos viejos, generalmente inservibles que se guardan sin algún propósito u objetivo determinado.

AHORA PREGUNTO: Tal vez usted ha escuchado la palabra decano pero ¿podría definirla? El decano es el miembro de una comunidad que se distingue por…

a.- ser el más antiguo b.- ser el más sabio c.- ser el de mayor edad d.- ser el que tiene más títulos de posgrado.

RESPUESTA: a. La palabra decano se refiere al miembro más antiguo de una comunidad, independientemente de que sea el más sabio, el de mayor edad o que tenga más títulos de posgrado.

Me retiro con esta frase: Después de muchos días oscuros, seguramente vendrá uno sereno. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

