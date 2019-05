Desde los tendidos de la Plaza México

Importancia de los concursos de ganaderías

El objetivo principal de este tipo de festejos es evaluar y disfrutar el comportamiento de los toros durante su lidia, sin importar el lucimiento que pueda tener el torero en turno.

Para lograr este objetivo se divide en cinco rubros las calificaciones para cada ejemplar TRAPIO: La armonía que las hechuras del toro, que la musculatura vaya de acuerdo con el peso y tamaño, que reúna proporción en sus extremidades, en los pitones y en su conjunto en general. Trapío no es tamaño ni exceso de dimensiones, sino armonía en el conjunto de estas…CAPOTE: El toro en esta etapa de la lidia se está enterando y embistiendo más por instinto que por bravura, el comportamiento durante este tercio dependerá mucho del torero al lograr que el toro embista en su viaje natural, para lograr el mayor desplazamiento de éste durante cada lance. Defectos visibles son que el animal ponga las manitas juntas por delante como si fuera a chocar con el capote e intente frenarse… TERCIO DE VARAS: Esta es la suerte más importante para medir la bravura del toro, pues éste acometerá al caballo desde largo y en más de una ocasión si es posible. Para el concurso es importante que el animal sea colocado dentro del área señalada en el ruedo, entre más lejos mejor, siempre viendo hacia el caballo y quieto para que en ese momento el Picador empiece a torear a caballo, es decir, mover su cabalgadura dentro del área destinada para él, de izquierda a derecha, viéndolo de frente, alegrando al toro con la voz o haciendo sonar el estribo para fijar al animal y provocar la embestida, la cual deberá ser a galope no andando, para pegar el puyazo antes que el toro se estrelle con el peto y sólo ejecutando un puyazo por encuentro. El animal deberá pelear con el caballo sin derrotar, empujando con los riñones. Esta acción se deberá repetir por lo menos dos veces, de preferencia cada vez se colocará con mayor distancia al toro, si el animal ha quedado bien picado con un puyazo o dos y se desea provocarle la embestida de más lejos en un tercer o subsecuente puyazo este ejercicio se puede realizar sólo señalando el puyazo, o sea sin meter la puya. De lograrse este tercio con lucimiento y respeto, el aficionado podrá disfrutar de uno de los espectáculos más bellos del arte de lidiar reses bravas, la pelea con el caballo, que muchas veces ha quedado relegada sólo al campo bravo. En general los matadores en turno como sus cuadrilla no dan por querer lucirse, de ver la embestida desde lejos del toro y apreciar su casta y bravura.

CÉSAR DANIEL MORALES CON 18 AÑOS DE EDAD REALIZÓ EL MEJOR TERCIO DE VARAS

Y recibió el Minotauro 2018-2019. Que corrobora la privilegiada Dinastía que inició su abuelo Ricardo Morales 38 años como profesional, también esa noche reconocido por su retiro. Su padre César Morales ha recibido tres veces el galardón Minotauro y su tío Omar también ya obtuvo uno. Dinastía única, seis picadores en activo ahora cinco, Tres generaciones son orgullo en el mundo de los toros. El patriarca Ricardo Morales enseñó a César, Jorge, Erick y Omar 19, 18, 13 y 10 años “en los medios” Aún en activo Del Maestro don César vio debutar a su nieto César Daniel – Yo en la Plaza desde Arroyo- y como todos continúan la tradición con orgullo. El Güero de la Capilla como se reconoce don Ricardo, no cabe de orgullo al ver a toda su familia siguiendo sus pasos y dice “ A todos les he dicho que picar toros es sagrado, que la profesión deben respetarla y quererla.” …NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…