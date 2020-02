Desde los tendidos de la Plaza México

Hay de orejas a orejas

Como quedó claro en la primera corrida de las del aniversario 74 de esta Plaza México, la que da y quita. Sitio obligado de triunfo para cualquier torero que quiera convertirse en figura y también, como todas las grandes plazas, en sede de grandes broncas y anécdotas. Entre la primera sobresale la primera, tal vez la mayor, originada por Lorenzo Garza-El Ave de las tempestades-. Una tarde de 1946 cuando el matador fue golpeado por una almohadilla que le lanzó un espectador furioso con él, que pegó en la montera del diestro, quedándole de lado, lo cual provocó la risa del público. Lorenzo Garza furioso, tomó el estoque y subió al tendido a perseguir agresor. El episodio terminó con la detención del diestro y su traslado a la Delegación del Carmen, de donde salió al día siguiente a hombros de sus seguidores, entre la música de mariachi después de pagar la multa respectiva.

VUELVEN A MI MEMORIA LAS VARIADAS FAENAS DE LA ETAPA FINAL

Seis carteles bien rematados de la Temporada 19-20 ya comentadas, para llegar a la primera festejando 74 años de haber sido inaugurada. Fue en lunes con el descastado, disparejo y aplomado encierro de Fernando de la Mora. Vimos las faenas premiadas con oreja: La del maestro Enrique Ponce que ataviado en rosa y oro dio cátedra desde que se abrió de capa. Figura de figuras desde que tomó la alternativa, hace ya treinta años. Así grabado en mi memoria me recreo como fue bordando a “Rompepalos”, la maestría, suavidad a un toro sin fuerza, consintiéndolo y llenando del aroma del toreo fino que hemos disfrutado y poniendo la plaza boca abajo con naturalidad y la difícil facilidad de la que hace gala este artista que terminó, sin faltar las poncinas, con entera en buen sitio y el “juez” Ramos solo concedió una oreja a esta faena de torero para toreros. Con el plomito “Campeador” fue ovacionado el picador José Palomares por excelente puyazo y el banderillero Fernando García. El brindis al Dr. Rafael Herrerías. Y ahora sí Enrique Ponce no tuvo tela, después de algunos muletazos, pinchazo y descabello. Lo bien hecho ¡Ahí quedó, maestro!

LA OREJA DE JOSELITO FUE PROTESTADA Y LA TUVO QUE ESCONDER

Vestido de plomo y oro escuchó aplausos en el quite a “Corazón de Dragón” un plomo que no trasmitía ninguna emoción. Joselito logró emocionar con algunos muletazos y también lo ahogaba al meterse en sus terrenos. Mató de entera en buen sitio y le dieron la oreja que tuvo que ocultar ante la rechifla que se dio en la vuelta al ruedo con el que cerró plaza “Tequis” el único fijo y repetía las embestidas el de Agüitas tuvo tela y puso los pies fijos con los muletazos por ambos lados y arropado por el respetable, terminó con Luquesinas, no acertó con el acero y se retiró entre división de opiniones.

JOSÉ MAURICIO TRIUNFADOR ESTA TEMPORADA

Con cuatro orejas cortadas este “Torero de la Plaza México” que vestido como príncipe en negro y oro con deslumbrante bordado, estuvo bien de capa con “Anda Solo” que cabeceaba que era un gusto y menudo susto con la muleta entre pase y pase por los derrotes, y sin poder redondear. Tuvo aviso. Con el quinto de la tarde “Brujo” se lució en el quite por chicuelinas, prendido tres veces en la muleta José Mauricio hizo gala de valor, se pegó un arrimón. Después de pinchazo y entera saludó en el tercio y tuvo petición de vuelta…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…