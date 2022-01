Desde los tendidos de la Plaza México | Con el pie derecho iniciaron las novilladas de reapertura

La suerte sí existe en la más bella de las fiestas. Novilladas y corridas como lo vivimos el domingo 9, la primera con un cartel de tres novilleros que tuvieron que sortear y se foguearon a fondo con el encierro descastado, débil, tardo y con peligro del hierro de San Diego de los Padres, que sustituyó al de Jaral de Peñas, pues algunos de los novillos escogidos se inutilizaron por una pelea en el campo bravo. Así los aficionados que hicieron estupenda entrada a pesar del frío y reconocieron entrega y características de los tres aspirantes a matador de toros partiendo plaza decididos a echar el gato al agua sin pretextos.

ABRIÓ PLAZA MIGUEL AGUILAR

De azul marino y oro recibió de capa a “Chilo” con lances rapiditos, después de aparatoso tumbo al picador. Vimos un quite muy festejado y logró con la muleta pases y remates, la faena terminó con estocada tendida y el juez le otorgó una oreja que paseó con las opiniones divididas. Con su segundo, de los mejorcitos, Miguel se acomodó y redondeó gustándose una faena por ambos lados; finalizó con estocada efectiva, para cortar, ahora si, merecida oreja. Este joven hidrocálido tiene clase y técnica. Salió a hombros, sumando 10 orejas en esta plaza.

EDUARDO NEYRA CON CLASE Y RECURSOS

Vestido en verde uva y oro gustó en los lances de capa a “Chicharito”, variado como en el quite al tardo con peligro del de San Diego de los Padres; con la muleta no tuvo tela, por no abreviar a tiempo, el respetable no festejó la certera y efectiva estocada. Ni saludó en el tercio. Con su segundo, mostró sus argumentos ya vistos aquí en su presentación y en las plazas de Juriquilla, Arroyo, Tijuana y La Florecita. Acertó con la espada y obtuvo la oreja pedida.

ALEJANDRO ADAME EL EN ROSA MEXICANO Y ORO

“De la aguja” como sus alternantes, tuvo como primero a “Chacho”, otro nada perita en dulce, pero este joven aspirante, que se presentó en esta plaza gustó y confirmó entrega y ganas de ser con los dos novillos más complicados de la tarde. El que cerró plaza le pegó tremendo arropón, regresó a la cara del novillo sin dudas, fue ovacionado y después de acertada estocada, el juez concedió la oreja que le entregaron cuando ya daba la vuelta al ruedo y todos se fueron muy contentos…

ANTES DEL PASEÍLLO

Tuvimos un minuto de aplausos por el fallecimiento del Monosabio de Dinastía José Quiroz Hernández…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…