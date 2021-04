Desde los tendidos de la Plaza México | Los criadores y creadores

LOS CRIADORES Y CREADORES DEL TORO DE LIDA DE TLAXCALA FUERON RECONOCIDOS

Muy ufano, German Mercado Lamm, escrupuloso, donde los hay, ganadero de Montecristo, hacienda que recorrí feliz desde mi muy lejana infancia, de la mano de su abuelo Germán Mercado Valdés, su padre German Mercado Barroso, y mi entrañable amiga Lourdes-Popa- Mercado, en el estado de Tlaxcala, donde existen 37 ganaderías de reses bravas, algunas también de gratos recuerdos para mí. Me comentó que el ganadero de Piedras Negras también de dinastía, Marco Antonio González fue anfitrión en su plaza de tientas al reconocimiento, donde estuvieron la mayoría de los criadores de toros de lidia de dicho estado y lo recibieron, impreso por parte del Congreso y Gobierno de Tlaxcala, que los avalan como Ganaderías Ecológicas, según acuerdo legislativo aprobado el pasado octubre, por la iniciativa presentada por la diputada Michelle Brito Vázquez, presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario, como de Mariano Andalco, director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.

EN TLAXCALA EXISTEN 37 GANADERIAS DE RESES BRAVAS REGISTRADAS

Que abarcan 30 mil 240 hectáreas del total del campo de ese estado, Registradas en la Asociación nacional de Criadores de Toros de Lidia, es decir el 12% aportación ecológica y medio ambiente total por parte de estos criadores, superficie que significa casi el territorio del municipio de Huamantla, cuya existencia garantizan la preservación de la fauna y la flora de estos terrenos. Obviamente, los señores ganaderos ahí reunidos orgullosos y satisfechos se tomaron la foto de rigor y la enviaron con el texto : “ Muchas gracias diputada Michelle Brito Vázquez: Ganaderías Tlaxcaltecas Ecológicas” . Lo mismo confirmaron los señores de Haro, Antonio lo publicó y Evelia Rodríguez expresó ”Declarar el Campo Bravo Zona Ecológica es un gran paso, Gracias”

POR SU PARTE, LUIS MARIANO ANDALCO LÓPEZ,

Titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino-ITDT-, cumplió 18 años de actividad en pro de la Fiesta Brava, en ese marco, recordó que el logro más grande, no únicamente ITDT, si no en la historia de la fiesta de los toros en Tlaxcala, fue haber logrado que se declaro Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado para reconocer la suma de ganaderos, matadores, novilleros, escuelas taurinas, subalternos, gentes activas en la fiesta de los oros. Luis Mariano Andalco apuntó que la fiesta de los toros a la Ley de Turismo, fue muy importante paso, haber reformado y actualizado el reglamento de espectáculos taurinos que tenía 35 años de no actualizarse. También añadió que la última acción realizada a favor de la fiesta de toros, fue lograr en esta legislatura que la ganadería del toro bravo se declarara “Ganaderías Ecológicas de Tlaxcala, este logro que calificó de suma importancia, claro que lo es, porque en ninguna parte del mundo taurino se ha logrado que un Congreso estatal de ese nombre a la ganadería del toro bravo”. Andalco irredento taurino también señaló que el ITDT durante 18 años ha realizado innumerables conferencias y eventos. Fue un día memorable, sin faltar la clásica comida, barbacoa y varios “cruzados” con una larga sobremesa plena de alegría. ¡Enhorabuena ¡…





NOS VEREMOS MAS TARDE… QUE EL CIELO LOS JUZGUE…