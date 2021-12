Desde los tendidos de la Plaza México | Vimos de todo en la corrida Guadalupana

Que cerró con estupenda entrada, unos 40 mil, con los del callejón, aficionados la reapertura de esta plaza, La México, después de casi dos años cerrada por la pandemia. Un cartel de cuatro espadas Antonio Ferrara y José Antonio Morante de la Puebla de España; Diego Silveti, torero de dinastía y Diego San Román que con los toros de Fernando de la Mora y Bernaldo de Quiroz echarían toda la carne al asador para llevarse trofeos en la espuerta. La afición que había disfrutado las cuatro tardes de este serial, cada una con nuevos y conocidos aficionados se desbordó semanas antes para no quedarse sin boleto. Todos con su propio pronóstico de toros y toreros.

Óscar San Román tomó la alternativa y corto oreja

Este joven queretano ataviado de blanco y oro abrió plaza con “Cumplido” del hierro de Bernaldo de Quiroz con 580 kilos, de bonitas hechuras como los que salieron esta tarde. Se vio bien, tiene técnica y entendió las características del de Quiroz y vimos bonitos lances de capa con muletazos largos y remates muy festejados. No afiló la espada y saludo en el tercio. Con su segundo, el que cerró plaza San Román no se anduvo con rodeos, con entrega y valiente empleo sus recursos logrando una faena con lucimiento , bien con el acero el respetable pidió la oreja que paseó feliz por el ruedo. Tiene madera y parece torero.

Diego Sllveti entrega hondura casta reposado cortó oreja

Vino como todas las tardes, en todas las plazas a torear feliz en la Corrida Guadalupana, última de reapertura del serial. Sitio ganado a pulso por ser garantía de entrega, ahora cuando su madurez alcanza niveles enormes de la hondura que se gusta y gusta a los que prefieren el toreo fino con lentitud, suavidad y temple en el arte del toreo Diego dio un banquete. Este torero de dinastía, carta generación maestros en sus diferentes épocas; con su primero, cuarto de la tarde, que vestido de azul marino y oro a “Chicharo” de De la Mora que no tuvo tela, Diego trató de sacar agua donde no la había y abrevió. Lo bueno vino con el séptimo, su segundo, también del hierro de Fernando de la Mora. Diego hizo gala de madurez, conocimiento, recursos que a lo largo de una década toreando. Ha sabido afinar su toreo de clase, también alegre y trasmitiendo al respetable que festejó con roncos y profundos ¡oleees! un faena a un toro débil que templando lo toreó por nota, sacando todo lo que traía adentro, no obstante que tuvo la cabeza suelta con peligro lo pisó y quedando Silvet en la arena a su merced pero GD sin consecuencias. Se levantó sin dudas, siempre con entrega cuajo una faena acompañada de larguísimos olés que termino de estocada recibiendo contraría y dio triunfal vuelta al ruedo con la oreja pedida devolviendo prendas y saludos ¡Enhorabuena torero!

José Antonio Morante de la Puebla, el esperado

Principal integrante del cartel, causa y motivo de la buena entrada que vestido de seda negra y espectacular bordado en oro. No logro el triunfo esperado, solo vimos pinceladas, sus dos enemigos “Alcalde”. A su primero también de De La Mora demasiado complicado, tardo y soso sin transmitir saco lo que se pudo dividiendo las opiniones. El otro, cayéndose, sin fijeza ni para donde…Mal con los estoques Morante de la Puebla no tuvo la tarde esperada, lástima

Antonio Ferrera Carreras, carreritas prisa

Sus dos actuaciones en esta tarde Guadalupana confirmaron que el toreo es lentitud, suavidad, temple, parar, mandar y templar lo que de este español de las Islas Baleares vestido en verde aceituno y oro, no es así. Tenía una prisa que parecía qe perdería el Iberia y regresar a casa, pues solo vino a otorgar al torero Diego San Román la alternativa de matador.. Desde el segundo, su primer toro “Caudillo” que se fue pitado, confirmó Ferrera que suavidad, temple y hondura no es lo suyo y remató su presentación con saludo en el tercio. Ya entrado en gastos, con el quinto de la tarde, el del honor que se fue con vuelta al ruedo ovacionado . Antonio Ferrera volvió la Monumental Plaza México, testigo de faenas y sucesos históricos en un circo y le otorgaronlas dos orejas dos, Después de iniciar de capa …levantó la mano cuando el picador en turno salía su encomienda, Ferrera lo detuvo, lo desmonto y el mismo le pegó el puyazo al toro, todo rapidísimo, se bajó del corcely procedió a colocar banderillas corriendo de aquí para allá vertiginoso dando vueltas sin parar, tercio que brindó al matador en retiro Vicente Ruz El Soro quien también estaría boquiabierto. Después ligó muletazos por ambos lados que inicio de rodillas y descubriendo la calidad, nobleza y clase del de Bernaldo de Quiroz. Un toreo arrebatado, sin ritmo para estocada certera con el toro que embistió desde lejos y mató delantera recibiendo y así recibió las orejas de “Ayate” en el arrastre fue ovacionado y le dieron vuelta al ruedo…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…