El Frente Amplio por México solicitó al INE emitir una resolución para impedir que se sigan transmitiendo las conferencias mañaneras del Presidente por la clara utilización de este medio para hacer proselitismo en favor de Morena y atacar a Xóchitl Gálvez.

La semana pasada el INE resolvió no hacer nada y ante esta posición en la sesión respectiva el representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, reclamó al Consejo General del INE su postura y dijo que no podían pedir a la oposición que siguiera interponiendo quejas, “vamos a llegar a 100 y el daño está hecho, es irreparable, la elección no es equitativa ante la clara intromisión del presidente”.

En efecto, es difícil luchar contra las consecuencias que producen a diario las mañaneras marcando una preferencia electoral por su candidata. La oposición tiene el camino cuesta arriba y Sheinbaum va de bajadita, pero no es sólo en lo electoral donde AMLO está causando daños irreparables, por ejemplo:

1. Destrucción del Sistema de Salud. Inició con una serie de disparates como el cambio al Sistema de Adquisiciones de Medicamentos, la desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi, que luego desapareció, la negación de medicamentos a niños con cáncer, el exceso de mortandad en la pandemia, la caída de la esperanza de vida en cuatro años, la creación de una “superfarmacia” y las reiteradas promesas de un Sistema de Salud como el de Dinamarca.

2. Crisis de Seguridad Pública. La estrategia de “Abrazos no balazos” con la que AMLO dio permiso al crimen organizado para actuar a su antojo, ha llevado a estos a su fortalecimiento y a los mayores índices de homicidios (140 mil), violencia e impunidad en la historia.

3. Incremento de la Corrupción. El gobierno que agitó innumerables veces el pañuelito blanco tiene en su haber el fraude más grande de la historia (por más de 15 mil mdp). La administración que engañó en su inicio con una lucha contra el huachicol, que ahora es un delito varias veces mayor, estrenó la modalidad del huachicol fiscal. El sexenio donde la corrupción documentada ha estado protagonizada por el círculo más íntimo del Presidente (hermanos, primos e hijos). El gobierno dejará manchada a la Institución militar al exponerla a actos de corrupción que aparecen día a día.

4. Debilitamiento de Instituciones Democráticas. Infiltrando personajes leales a su ideología y sin ética profesional, López ha asestado duros golpes a la independencia de la SCJN, el INE y la Auditoria Superior de la Federación, logrando entorpecer sus funciones o resoluciones favoreciendo a sus intereses. Asimismo, ha disminuido la capacidad operativa de otras instituciones como el INAI o la Cofece, impidiendo el nombramiento de nuevos miembros.

5. Devastación Ecológica. La insensibilidad para atender las prioridades ambientales no resiste comparación alguna, ya no con gobiernos pasados, sino a nivel internacional. El ecocidio de la Selva Maya con el fallido tren, el retraso ocasionado para que el país se incorpore al uso de energías limpias, la destrucción de bosques de mangle para construir la refinería de Dos Bocas, son tristes ejemplos de dicha irresponsabilidad.

6. Ejército corrompido. El Presidente que ninguneo y satanizo al Ejército en campaña, hasta llegar a sugerir su eliminación, cambio su estrategia en el poder y entrego a los militares innumerables negocios con el fin de tenerlos como aliados incondicionales, puede más la complicidad que la lealtad. Hoy tenemos un país militarizado con soldados vejados y correteados por criminales, generales enriquecidos que están dañando la reputación de tan querida Institución.

7. Saqueo de recursos. Un gobierno al que no le importó que el país perdiera más de $330 mil mdp con la cancelación del NAIM, que expropió Fideicomisos y Fondos construidos en décadas con el esfuerzo de los mexicanos para enfrentar asuntos contingentes como los desastres naturales o gastos catastróficos en salud. Un gobierno que ha triplicado el costo de sus obras insignias mal hechas, como el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya. Una administración que ha elevado el déficit presupuestal y el endeudamiento público cuyos efectos se resentirán con fuerza en los siguientes años.

Estos son sólo algunos ejemplos de la destrucción que ha causado este Gobierno y en donde queda claro que el daño está hecho. Sin embargo, todavía no termina la destrucción, esta semana fuimos testigos de cómo los Legisladores de Morena pretenden expropiar los recursos que guardan los trabajadores en las afores y vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos al acotar la facultad del Poder Judicial en materia de amparo.

Este escenario de destrucción a la patria no parará si gana Claudia Sheinbaum las elecciones. El daño continuará, no sólo porque ha prometido impulsar la agenda de reformas constitucionales que López envió al Legislativo el 5 de febrero, sino por su ideología más radical, su temperamento intolerante y falta de empatía.

Morena basa por lo menos el 60 % de su votación en el acarreo (compra de votos y llevar a la gente a votar a cambio de dádivas). El acarreo, por mucho dinero que usen, no va a lograr que todos los mexicanos vendan sus conciencias. El acarreo tiene un límite, el voto libre no. Por esta razón, es importante nuestra participación masiva este 2 de junio para impedir la destrucción del país.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación