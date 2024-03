Xóchitl crece; Claudia en caída

Tengamos mucho cuidado en guiarnos por las encuestas de preferencia electoral que están apareciendo, lamentablemente no responden a la realidad. Explico por qué, el Gobierno y Morena, antes de iniciar los procesos formales, publican dos o tres encuestas que evidentemente alteran los hechos, en las que se muestra una ventaja insuperable para el candidato oficial, motivando a que encuestas subsecuentes sean influenciadas por el impacto que causaron las encuestas falseadas.

Tanto los encuestadores como los encuestados tienen en su mente los primeros resultados y se ven condicionados por los mismos a la hora de elaborar o contestar las nuevas. Morena usó esta estrategia en la campaña de Delfina Gómez a la Gobernatura del Estado de México y en la contienda interna entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Más allá de las encuestas, para poder establecer si la tendencia de una campaña va en ascenso o descenso es necesario ver su desarrollo en varias semanas y centrarse en el análisis de los hechos para identificar cómo los está percibiendo la ciudadana. En las actuales campañas es preciso revisar febrero y marzo para percibir una tendencia.

Febrero:

Xóchitl Gálvez estuvo muy activa con movimientos estratégicos, arriesgados e innovadores. Por un lado, dio una serie de conferencias que denomino “Mañaneras de la verdad”, en las que respondía puntualmente a las manipulaciones que el Presidente arma diariamente. Así, sin hacer un proselitismo directo, pudo poner en evidencia varios abusos que comete AMLO. Entre otros, le exigió investigar la corrupción que ha sido denunciada en su entorno familiar y le apremió para que presentara denuncias formales en las instancias legales de Estados Unidos para aclarar su presunta responsabilidad por haber recibido dinero del narcotráfico para sus campañas presidenciales.

Como sabemos, López no hizo caso y hoy no logra quitar del imaginario colectivo el apoyo recibido por el narcotráfico en sus campañas, por eso se ha viralizado el hashtag #NarcoPresidenteAMLO, y debido a que Claudia Sheinbaum se ha empeñado en ser una calca de AMLO, la misma fama le alcanzó con el hashtag #NarcoCandidataClaudia.

Xóchitl también realizó una exitosa gira en Estados Unidos y España donde tuvo logros relevantes por sus acercamientos con personas clave para establecer relaciones provechosas con esos países, ya que Estados Unidos es la nación con la que tenemos el mayor intercambio comercial y España es fuente importante de nuestras raíces culturales, y culminó con una visita formal al Papa Francisco. Estas giras permitieron que estuviera presente en la conversación política del país sin necesidad de estar haciendo campaña en el periodo de prohibición.

Por su parte, Sheinbaum no tuvo una visibilidad digna de destacar, salvo su apresurada visita al Papa con el único objetivo de no quedarse atrás, el resultado no fue bueno porque sólo logró una foto de pasillo y puso de relieve su incongruencia de ir a visitar al líder de los católicos cuando se ha confesado atea. La contradicción de usar prendas con la imagen de la Virgen de Guadalupe había sido advertido por pocas personas, pero pasó a ser del dominio público. Otras apariciones públicas fueron las entrevistas que en las últimas semanas dio a comunicadores que AMLO tiene en el catálogo de enemigos, así como un encuentro con dirigentes empresariales. Estos hechos más que una fortaleza, demuestran su desesperación por llegar a audiencias y sectores de la población que la ven con mucha animadversión.

Marzo:

Para iniciar su campaña, Xóchitl prefirió actos simbólicos que mueven las emociones de las personas. Arranco de noche en una procesión con veladoras en señal de luto por tantos muertos y desaparecidos en este sexenio, rodeada de familiares de víctimas de violencia, con una convocatoria espontánea en la ciudad más insegura del país gobernada por Morena. Su mensaje fue de empatía con una ciudadanía que se siente vulnerable, dejando en claro que no repartirá abrazos a los criminales y que los militares habrán de cumplir con sus responsabilidades, liberándolos de tareas ajenas a su naturaleza. De ahí partió a Irapuato, otra de las ciudades más inseguras del país, donde firmó con sangre una promesa de no suspender los Programas Sociales, desmintiendo las afirmaciones de López en las que señala que Xóchitl iría contra estos programas.

Por su parte, Claudia no presentó nada nuevo, inició con una mega concentración en la CDMX, en la que abundó el evidente acarreo, pagando a los asistentes por acudir al mitin. Se empeñó en ser una copia más aburrida de López y repitió la receta de dar a conocer 100 compromisos como hizo su mentor, que poco impacto tendrá, ya que mucha gente se ha dado cuenta de las mentiras que se prometieron y no se cumplieron. Del evento lo que más destacó fueron los jaloneos en la tribuna con la candidata morenista al Gobierno de la Ciudad, haciendo evidente las malas formas de Claudia. Y de su discurso se recordará que lo primero que ofreció fue “que siga la corrupción”.

En síntesis, Xóchitl se nota innovadora, valiente, moviendo las emociones de la gente. Por su lado, Claudia no hizo nada por diferenciarse de López, reforzando el argumento por el que mucha gente la nombra “la calca”. Se mostró irascible y prepotente, y su principal fortaleza es el dinero que hay en su campaña. Por eso Xóchitl, crece y Claudia, baja.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación