El Espectador | Investigan a Margarita Zavala por García Luna

Genaro García Luna era un gandalla desde joven, nos cuenta Francisco Cruz, autor de El Señor de la Muerte. En su libro, dice además que astuto como era, desde 2005 y en su puesto de titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), endulzó los oídos de Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala hasta volverlos su familia. “Pero no sólo fue con palabras bonitas que se ganó la confianza, o mejor dicho, el temor de los Calderón. Era dueño de una amplia colección de grabaciones secretas, documentos confidenciales, otra información valiosa que recopiló a lo largo del foxismo, primero en el área de Inteligencia de la PGR y luego en la AFI”.

\u0009El autor dice que sin la operación ilegal de García Luna es probable que el equipo de Calderón no hubiera tenido operatividad ni capacidad para revertir los resultados de aquellos comicios presidenciales de 2006. “Genaro empezó no solo a entregar información sensible a Calderón, sino que operó en cada ciudad importante una amplia red de informantes y escuchas para tratar de detener el avance lopezobradorista”, escribe Cruz en el capítulo de Conspiraciones y Ajustes de Cuentas.

\u0009El viernes pasado le recordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que Francisco Cruz dice que los tentáculos de García Luna alcanzaron la propia candidatura de Margarita Zavala y de México Libre, su partido político no autorizado. El mandatario no desaprovechó la oportunidad: “Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe de apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos. No hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas, porque hay muchos libros, unos son testimonios valiosos, pero hay también textos en donde no se presentan pruebas contundentes. Entonces, hay que esperar a que terminen las investigaciones, pero la oficina de investigación financiera tiene todo, tiene información”.

\u0009Es decir, le aventó el encargo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien tendrá que aclarar si ya investiga a Margarita Zavala y el dinero de México Libre, en medio de su proceso por consolidar su partido y darle batalla a los de Morena en todo el país. Esta semana tiene que responder: “El encargado de la oficina, Santiago Nieto, les puede informar, vamos a invitarlo un día, a ver si no se viola el debido proceso, pero a ver qué puede él decir, podría ser la próxima semana”. Es decir, esta semana.

\u0009“Mentira absoluta, mentira absoluta”, le dijo Margarita Zavala a Saúl Hernández, el editor de Política de El Sol de México al respecto. “Pero además qué pena que el Presidente de la República desde el poder haya anunciado eso”.

\u0009Zavala dice que García Luna tiene derecho a un juicio justo. Nada más. Y advierte una persecución política en su contra, desde Palacio.