El jueves Claudia Sheinbaum dará a conocer parte de su gabinete

Esta semana semana hay gran expectativa pues se espera que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anuncie algunos nombres que integrarán su gabinete y quiénes serán sus colaboradores clave a partir del primero de octubre. Los que suenan son Rogelio Ramírez de la O, que será ratificado en la Secretaría de Hacienda; Juan Ramón de la Fuente, sería el próximo secretario de Relaciones Exteriores; Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad Ciudadana; Rosaura Ruiz, sería secretaria de Educación, David Kershenobich, estaría al frente de la Secretaría de Salud. En la secretaría de Gobernación suena el nombre de Mario Delgado, líder de Morena, o Rosa Icela Rodríguez aunque también suena el de Martí Batres, Para Petróleos Mexicanos (Pemex) surgen al menos dos nombres: Raquel Buenrostro, actualmente titular de Economía, y Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, mientras que Luz Elena González, será la secretaria de Energía. Julio Berdegué se encamina a ser el próximo titular de Agricultura. Para el Instituto Nacional de Migración (INM) se plantea el nombre del actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Tatiana Clouthier en la Secretaría del Bienestar y Susana Harp en la de Cultura, Zoé Robledo sería ratificado como director en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Arturo Medina, ex procurador fiscal, como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) , Arturo Zaldívar como consejero jurídico de la presidencia y Marcelo Ebrard, ex canciller, como próximo secretario de Economía, perfil importante, pues recordemos viene la revisión del T-MEC en 2026 y porque conoce a la perfección a Donald Trump quien se perfila para ganar las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Estaremos atentos. Por lo pronto, ayer Sheinbaum informó que 75% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por la ciudadanía. Según los datos, 81% consideró que debe haber una reforma al Poder Judicial. Cabe mencionar que las empresas encuestadoras fueron De las Heras y Enkoll, y Morena. En promedio realizaron mil 200 entrevistas cara a cara.

ANA LILIA RIVERA CONSIDERA QUE LAS MUJERES EN EL PODER DEBEN DEMOSTRAR CAPACIDAD

Con la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta, México se convierte en el país número 13 en América Latina en ser gobernado por este género, sin embargo, el esfurzo que ellas tienen que realizar es el doble y así lo reconoce la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera quien aseguró que las mujeres ocupan los puestos más altos en el sector público deben ejercer el poder sin reproducir “la cultura patriarcal, la soberbia, el abuso, la corrupción y el privilegio”. Además, reconoció que tienen la gran responsabilidad de demostrar capacidades y trabajar para todas, porque al ser México un país donde está arraigada una cultura machista y patriarcal se tiene que demostrar que están preparadas para el cargo. “Tenemos la responsabilidad de demostrarle a la sociedad que no llegamos por una graciosa concesión, que no llegamos por ser una moda, que llegamos porque lo merecemos, que llegamos porque somos capaces”, indicó. En este sentido, consideró que las mujeres deben gobernar “con cabeza, corazón y carácter”, porque, dijo, “ejercer el poder más alto en todos los poderes, en el Legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial, ahí nuestro quehacer es la reivindicación, la trascendencia, la congruencia y la permanencia”.

IGNACIO MIER ADELANTA QUE MAÑANA LA COMISIÓN PERMANENTE APROBARÁ PARLAMENTO ABIERTO PARA REFORMA JUDICIAL

No hay plazo que no se cumpla y el que está próximo es la realización del parlamento abierto para discutir la reforma al Poder Judicial que, a decir del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el acuerdo será aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el próximo miércoles. En este ejercio se analizarán las cinco reformas prioritarias pactadas por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, a fin de turnarlo de manera inmediata a la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales convocará a foros nacionales con la participación de especialistas y expertos. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum acordaron la semana pasada impulsar la aprobación de las reformas al Poder Judicial, la pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad, la beca universal para estudiantes de educación básica en escuelas públicas, la no reelección de legisladores y cambios a la Ley del ISSSTE durante el mes de septiembre.

LUIS DONALDO COLOSIO PIDE ACEPTAR DERROTAS Y PONERSE A TRABAJAR

Siempre congruente y autocritico, tras los resultados que obtuvo Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones del 2 de junio, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, admitió que hubo un voto de castigo, en donde pudo haber influido la imagen tanto del gobernador, Samuel García, como del propio partido y hasta la de él. Además, consideró que en derrota de Mariana Rodríguez hubo un poco de todo, hay que aceptarlo con mucha humildad, dijo, recalibrar y jalar para adelante, lo que la gente nos exige también es eso, que dejemos a un lado el lloradero”, señaló. Recordemos que en Monterrey la contienda la ganó el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Adrián de la Garza, quien se impuso a la aspirante impulsada por Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez. Por lo pronto, Adrián de la Garza Santos, alcalde electo de Monterrey, informó que esta semana estaría en contacto con Colosio Riojas, en busca de definir una fecha formal, para sostener una reunión.

RICARDO MONREAL EXPLICA CUANTAS MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÓN

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado está muy activo preparando la estrategia para la realización de los foros donde debatirán todos los sectores la reforma al Poder Judicial. El legislador reveló que estos cambios legales contemplan modificaciones a 16 artículos de la Constitución. Explicó que la Reforma Judicial considera modificar la elección de ministros, jueces y magistrados mediante el voto popular; la eliminación de la pensión vitalicia; así como la reducción de 11 a nueve ministros de la Suprema Corte. También planteó la existencia de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano Administrativo del PJF que sustituirían al actual Consejo de la Judicatura Federal. Eso sí dejó en claro que esta reforma “será para bien”, por lo que recomendó a los mexicanos y mexicanas que estén tranquilis, porque es la voz que se expresó en las urnas.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR DESDE EL CONGRESO VA POR MÁS OPORTUNIDADES PARA LOS MEXICANOS

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal electo y colaborador muy cercano de Claudia Sheinbaum se declaró listo para iniciar con sus actividades legislativas pues se comprometió a que desde el Congreso dará un paso más en el fortalecimiento de los sistemas de salud, educativo y laboral. \u0009Y es que el ex presidente de Morena está convencido que el segundo piso de la Cuarta Transformación implica la igualdad de oportunidades para todas y todos los mexicanos, pero, sobre todo, significa buscar el mejoramiento de los ingresos de los hogares.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CELEBRA PARLAMENTO ABIERTO PARA DISCUTIR REFORMA JUDICIAL

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, respaldó el Parlamento Abierto que Morena propuso para discutir la reforma al Poder Judicial. El ex jefe de Gobierno, comentó que hay cosas de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que comparte, como dotar al Consejo de la Judicatura Federal de las herramientas, de los “dientes” para emitir verdaderas medidas disciplinarias para los servidores públicos del Poder Judicial.“Comparto el hecho de que se resuelva en fecha rápida los juicios de amparo, los juicios penales federales, totalmente de acuerdo en eso”, citó.

