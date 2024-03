El VAR electoral

Durante la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, como una manera de combatir la corrupción en el futbol, se implementó un sistema de videoarbitraje (VAR), empleada como una herramienta de apoyo para los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego. En la política, como en el futbol los hinchas y electores desconfían de las autoridades. Un ex consejero electoral citaba hasta el cansancio, sin nunca haber pateado un balón de futbol —inspirado en Eduardo Galeano y en el necaxista José Woldenberg— la metáfora del árbitro, que los responsabilizaba de sus errores y de la derrota de sus equipos; y los victoriosos con mucho sarcasmo, vitoreaban que a pesar de tener al juez en su contra habían derrotado al rival; un pensamiento muy azul en estos tiempos, pero sin ganar partidos.

Hoy, la afición observará al verdadero rey de los deportes, obviamente el futbol, a partir del silbatazo inicial. Los mexicanos seguirán el minuto a minuto desde sus dispositivos móviles; se observarán las jugadas polémicas, barridas, goles, autogoles y exigirán a las autoridades que anulen las anotaciones que afecten a sus escuadras. Las mujeres y hombres de negro tendrán mucho trabajo; el INE en el 1er tiempo, y el Trife en el complemento. Los únicos que disfrutarán el 3er tiempo son los ganadores.

Otros mecanismos tecnológicos serán los medios de información de la CDMX, los estados del país y de otros continentes, quienes mostrarán las jugadas más violentas acontecidas por barridas asesinas a los suspirantes a los puestos de elección; por parte del crimen organizado. Se prevé que muchos jugadores queden fuera de la competencia, habrá pocas tarjetas amarillas y ninguna roja, lo que mostrará nuevamente el peso de la impunidad en la justicia del arbitraje mexicano.

El espectáculo no será el mismo en todos los estadios. Al menos habrá tres buenos o aburridos partidos (los debates del 07 y 28 de abril y 19 de mayo). Ojalá no sea un Puebla vs Juárez y empaten a ceros, con todo y su “viernes botanero”. Además, recordemos que la FIFA ha desarrollado que, en cada partido, uno de sus colaboradores informe a las cadenas de TV, comentaristas y proveedores de info entretenimiento sobre los diferentes pasos del proceso de revisión, incluido el motivo de la revisión y el resultado, a través de una tableta conectada a una misma red. Ojalá no los hackeen.

La persona que maneja la tableta se encuentra en la sala de vídeo y tiene acceso a las tomas que está observando el asistente. El sistema de información del VAR también se utilizará para crear automáticamente infografías para la TV y las pantallas del estadio. Después del veredicto conoceremos un solo ganador, el cual contará con el apoyo popular o no. Por ejemplo, esta semana el periódico El Universal mostró, sin análisis, cómo una de las candidatas aventaja 59% contra 36%; sin embargo, sin querer polemizar, las letras chiquitas de la metodología nos dicen que esos datos son el resultado de una altísima tasa de rechazo (46%).

Por último, durante mis estudios en la Universidad, a inicios del 2000, muchos profesores matraqueaban la lectura del “Homo Videns: la sociedad teledirigida” del politólogo Giovanni Sartori. Su postura era poco crítica al efecto de los medios de información. Hoy en día los estrategas de TikTok y otras redes sociodigitales, no cambian en nada la exageración acerca de los efectos; lo que no se exagera es que a pesar de tener múltiples pantallas para observar un partido de futbol o una elección, la credibilidad del resultado nunca será aceptada por la barra de los perdedores; ahí está el gran reto de una posible remontada histórica de la oposición, la cual se ve muy, pero muy lejana.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco